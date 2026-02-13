Niculina Stoican a câștigat procesul cu Olguța Berbec. Artista a fost acuzată de plagiat: „Unii oameni sunt sortiți să rămână mici și neînsemnați”

Unul dintre cele mai mari scandaluri din industria muzicii populare a luat sfârșit. Niculina Stoican a câștigat în instanță procesul în care a fost acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Totul a durat cinci ani de zile.
Procesul dintre Niculina Stoican și Olguța Berbec s-a încheiat
În 2021, OIguța Berbec a dat-o în judecată pe Niculina Stoican. Cântăreața a acuzat-o pe fosta manageră a Ansamblului Maria Tănase din Craiova că i-ar fi furat piesa „Dragoste veche și nouă”. Olguța Berbec a susținut că ea este autoarea liniei melodice și a versurilor, iar ca argument a adus faptul că a înscris piesa la UCMR-ADA.
„Am încercat încă de la început, prin intermediul avocatei mele, Cristina Vultur, căreia îi mulțumesc pentru tot acest parcurs, să avem un dialog cu reclamanta OB și să găsim soluții onorabile, fără implicarea unui proces. Nu am primit niciun răspuns, în afară de acuzele și jignirile din spațiul public, pe care reclamanta OB le-a reiterat ori de câte ori a avut ocazia.
După trei instanțe de judecată – Tribunalul București, Curtea de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție – am câștigat.