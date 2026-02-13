Oana Lis, mărturisiri neașteptate despre un viitor fără Viorel: „Nu m-aș vedea la un job. M-aș gândi să fac OnlyFans”

Oana Lis are 46 de ani și este căsătorită cu Viorel Lis, în vârstă de 81 de ani. Cei doi sunt împreună de peste 25 de ani, deși între ei este o diferență de vârstă de 35 de ani. Acum, femeia este conștientă că va veni o vreme când soțul ei va muri și spune că nu știe cum se va descurca singură.

Ce planuri are Oana Lis pentru când va rămâne văduvă

Oana și Viorel Lis sunt căsătoriți aproape 15 ani. Acum, ea a devenit principală îngrijitoare a fostului edil al Capitalei, care a început să se confrunte cu probleme de sănătate, la 81 de ani.

Oana Lis nu a avut niciodată un job stabil. Ea a absolvit cursurile Facultății de Psihologie dar nu a profesat. În plus, ea a absolvit și Facultatea de Limbi și Literaturi străine din cadrul Universității București. De mai mulți ani, ea este îngrijitoarea soțului ei.

Acum, ea a făcut dezvăluiri neașteptate despre ce va face după ce soțul ei nu va mai fi. Oana Lis a mărturisit că nu se vede la un job normal cu program de 8 ore și nu s-a ferit să recunoască faptul că ar accepta chiar să facă conținut pentru adulți.

„Dacă ar păți ceva Viorel, m-aș gândi să fac OnlyFans. M-aș muta în străinătate, ca și Cruduța. Nu mă văd la un job de la 8 la 5”, a declarat Oana, la Prima Tv.

Ce traume din copilărie are

Soția fostului primar al Capitalei a vorbit în repetate rânduri despre traumele din copilărie și a mărturisit că tatăl ei a fost alcoolic.

„Tatăl meu a fost alcoolic. Eu beau social, dar după Covid nu mai duc mai mult de un pahar de vin. Și să bei singur e trist”.

Ea a vorbit și despre tentativa de a își lua viața, după ce mama ei a murit.

„Este un subiect delicat. Gândurile astea le-am avut în copilărie, când mama a murit. Terminasem opt clase, voiam să fac liceul, iar tata a vrut să mă mărite la 14–15 ani”, a mai declarat Oana Lis.

Vedeta provine dintr-o familie modestă, fără posibilități, motiv pentru care a recunoscut că, la un moment dat, din frustrarea lipsurilor și a sărăciei, a furat.

„Eram foarte săracă. Primul lucru pe care l-am furat a fost o rochiță de la o păpușă. Nu puteam să fur păpușa, așa că am luat rochița. După trei zile, am dat-o înapoi. Apoi, am furat o bluză, pe care am pus-o sub cea pe care o plătisem”, a spus ea.

