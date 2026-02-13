Oana Lis, mărturisiri neașteptate despre un viitor fără Viorel: „Nu m-aș vedea la un job. M-aș gândi să fac OnlyFans”

Oana Lis are 46 de ani și este căsătorită cu Viorel Lis, în vârstă de 81 de ani. Cei doi sunt împreună de peste 25 de ani, deși între ei este o diferență de vârstă de 35 de ani. Acum, femeia este conștientă că va veni o vreme când soțul ei va muri și spune că nu știe cum se va descurca singură.
Oana Lis nu a avut niciodată un job stabil. Ea a absolvit cursurile Facultății de Psihologie dar nu a profesat. În plus, ea a absolvit și Facultatea de Limbi și Literaturi străine din cadrul Universității București. De mai mulți ani, ea este îngrijitoarea soțului ei.
Acum, ea a făcut dezvăluiri neașteptate despre ce va face după ce soțul ei nu va mai fi. Oana Lis a mărturisit că nu se vede la un job normal cu program de 8 ore și nu s-a ferit să recunoască faptul că ar accepta chiar să facă conținut pentru adulți.
„Eram foarte săracă. Primul lucru pe care l-am furat a fost o rochiță de la o păpușă. Nu puteam să fur păpușa, așa că am luat rochița. După trei zile, am dat-o înapoi. Apoi, am furat o bluză, pe care am pus-o sub cea pe care o plătisem”, a spus ea.
