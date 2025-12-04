Cum arată Viorel Lis la 81 de ani. Fostul primar nu a mai apărut în public de mult timp și se confruntă cu mari probleme de sănătate

Viorel Lis (81 ani) a reapărut în spațiul public, la câțiva ani de când s-a retras în apartamentul din Capitală în care locuiește. Fostul primar al Capitalei a fost filmat alături de soția lui, Oana Lis. Fostul edil apare așezat pe un scaun, în timp ce soția lui este cu mâna în ghips.

Viorel Lis, prima apariție publică după problemele de sănătate

Viorel Lis a revenit pe micile ecrane, după o lungă perioadă de absență. Fostul primar al Bucureștiului se confruntă de mai mulți ani cu problemele de sănătate, iar singurul lui ajutor este soția sa, Oana Lis. Însă, zilele trecute, aceasta și-a rupt mâna, iar acum o are în ghips.

Într-un interviu video acordat Antena Stars, fostul edil și soția lui apar din nou împreună în spațiul public și vorbesc despre perioada dificilă prin care trec.

Bărbatul spune că nu a știut că soția lui a avut un accident, dar s-a întristat foarte tare când a văzut-o în această situație. Viorel Lis a menționat că a fost trist pentru ea, că avea dureri și nu pentru el, deși Oana este singurul lui ajutor.

În mai multe rânduri, Oana Lis a vorbit despre problemele de sănătate ale lui Viorel și despre neajunsurile lor financiare.

Oana Lis, supărată din cauza criticilor din mediul online

În ciuda aparențelor, Oana trece printr-o perioadă dificilă. Ea a dezvăluit că nu are sprijin familial, spunând: „Nu am părinții, nu am avut niciodată decât la naștere și procreerea respectiva. Nu am mâncat nici o ciorbă făcută de mama mea, nu-mi aduc aminte o îmbrățișare de-a ei”.

Oana se confruntă cu provocări zilnice din cauza accidentării.

„În acest moment, eu nu-mi pot prinde parul într-o coadă singura”, a mărturisit ea.

Situația este complicată și de faptul că soțul ei, Viorel, nu o poate ajuta din cauza tremurului mâinilor.

Oana Lis s-a lăsat afectată de comentariile negative ale oamenilor și spune că nu înțelege cum tocmai femeile sunt cele care o jignesc și critică.

„Acele comentarii vizavi de cum arăt în poza cu mâna ruptă sunt făcute în general de femei. N-am să înțeleg niciodată răutatea asta gratuită a unor femei, în loc să încerce să fie empatice cu o persoană, cu o situație. De exemplu, în acest moment, eu nu-mi pot prinde părul într-o coadă singură. Un gest simplu, dar necesar. Vio nu poate că îi tremură mâinile. Eu nu pun filtre ca altele la poze, mă prezint cum sunt. Nu am intervenții la față, mi se pare că arăt normal ca o femeie de vârsta mea, care trece printr-o perioadă grea și încearcă să răzbească. Nu arăt mereu ca ieșită din cutie, dar mereu am o vorbă bună pentru un om în nevoie. Sufletul contează mai mult și ceea ce faci zi de zi pentru tine și cei din jur. Cred că Dumnezeu se uită la ce facem, nu la cum arătăm”, a mai scris soția lui Viorel Lis pe rețelele sociale.

Sursă foto: Captură Youtube, Facebook

