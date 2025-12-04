Mihai Bendeac a primit interdicție pe o aplicație celebră de întâlniri: „Dar ce am făcut, băi nene?”

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai celebri burlaci din România și, cu toate că plănuiește să rămână la fel, el petrece timp pe aplicațiile de dating online. Însă, de data aceasta, cea mai cunoscută aplicație de întâlniri l-a blocat. Iată cum s-a întâmplat totul.
De data aceasta, el și-a făcut un profil de Tinder, una dintre cele mai cunoscute aplicații de dating la nivel global. Actorul a recunoscut că are și Bumble, o aplicație asemănătoare, cu excepția că doar femeile au posibilitatea de a iniția conversațiile.
„Dar ce am făcut, băi nene? Noroc că am și cont de Bumble, dar voiam să renunț la el, căci mi se pare ipocrit, și să revin pe Tinder. Dar… Alte opțiuni care ar fi?”, și-a întrebat actorul prietenii.
Mihai Bendeac nu a mai avut o întâlnire de 6 ani
În urmă cu ceva timp, actorul mărturisea că viața sentimentală nu reprezintă o prioritate și că nu a mai avut o întâlnire de șase ani.
El a mai spus că i-ar fi greu să relaționeze cu o femeie pentru mai mult de două zile.
„Mie îmi place foarte mult să fiu singur. Şi să ştii că singurătatea, după un timp, e un viciu. Deocamdată nu am timp de viaţă personală, n-am mai avut o întâlnire de şase ani şi cred că am ajuns în punctul în care mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore”, a mărturisit el.
Mihai Bendeac a avut relații de-a lungul timpului cu vedete precum Roxana Vancea, Sore sau Mirela Zeța. Niciuna dintre fostele relații nu s-a încheiat cu o cerere în căsătorie, iar cea mai lungă relație a fost de un an și două luni.
