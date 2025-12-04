Mihai Bendeac a primit interdicție pe o aplicație celebră de întâlniri: „Dar ce am făcut, băi nene?”

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai celebri burlaci din România și, cu toate că plănuiește să rămână la fel, el petrece timp pe aplicațiile de dating online. Însă, de data aceasta, cea mai cunoscută aplicație de întâlniri l-a blocat. Iată cum s-a întâmplat totul.

Mihai Bendeac, blocat pe Tinder. Ce a pățit actorul

Mihai Bendeac a apelat la ajutorul fanilor săi pentru a-și recupera profilul de Tinder, după ce administratorii aplicației i-au închis recent contul.

Cu toate că este un burlac convins și sunt șanse slabe ca cineva să îi schimbe statusul amoros, actorul vrea să întâlnească femei și să se bucure de compania lor.

Citește și: Gabi Tamaș, încăierare cu Mihai Bendeac. De la ce s-au luat cei doi: „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”

De data aceasta, el și-a făcut un profil de Tinder, una dintre cele mai cunoscute aplicații de dating la nivel global. Actorul a recunoscut că are și Bumble, o aplicație asemănătoare, cu excepția că doar femeile au posibilitatea de a iniția conversațiile.

Deși a vrut să se bucure de cele două platforme, Mihai Bendeac s-a trezit blocat pe Tinder, așa că a a cerut ajutorul prietenilor de pe Instagram, sperând că cineva îi va oferi o soluție.

Citește și: Mihai Bendeac, mărturisire emoționantă. Ce i s-a întâmplat actorului pe platourile de filmare: „Poate am atins un înger”

„Dar ce am făcut, băi nene? Noroc că am și cont de Bumble, dar voiam să renunț la el, căci mi se pare ipocrit, și să revin pe Tinder. Dar… Alte opțiuni care ar fi?”, și-a întrebat actorul prietenii.

Mihai Bendeac nu a mai avut o întâlnire de 6 ani

În urmă cu ceva timp, actorul mărturisea că viața sentimentală nu reprezintă o prioritate și că nu a mai avut o întâlnire de șase ani.

El a mai spus că i-ar fi greu să relaționeze cu o femeie pentru mai mult de două zile.

„Mie îmi place foarte mult să fiu singur. Şi să ştii că singurătatea, după un timp, e un viciu. Deocamdată nu am timp de viaţă personală, n-am mai avut o întâlnire de şase ani şi cred că am ajuns în punctul în care mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore”, a mărturisit el.

Citește și: Mihai Bendeac s-a filmat beat pe străzile din București. De ce a recurs la acest gest neașteptat: „Sunt într-o situație în care n-am mai fost de multă vreme. N-aș fi fost în stare să rezist…”

Mihai Bendeac a avut relații de-a lungul timpului cu vedete precum Roxana Vancea, Sore sau Mirela Zeța. Niciuna dintre fostele relații nu s-a încheiat cu o cerere în căsătorie, iar cea mai lungă relație a fost de un an și două luni.

Urmărește-ne pe Google News