Gabi Tamaș, încăierare cu Mihai Bendeac. De la ce s-au luat cei doi: „Au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit”

Gabi Tamaș și Mihai Bendeac s-au luat la bătaie. Actorul a făcut dezvăluiri incredibile despre o altercație pe care a avut-o cu fostul fotbalist. Cei doi s-au încăierat și a fost nevoie de bodyguarzi ca să îi despartă. Iată cum s-a întâmplat totul.

Mihai Bendeac, dezvăluiri despre Gabi Tamaș

Mihai Bendeac a povestit că el și Gabi Tamaș au fost la un pas de a se lua la bătaie, în urmă cu ceva timp. Totul s-a întâmplat într-un club, când ambii erau sub influența alcoolului.

Fostul fotbalist a fost cel care l-a abordat pe Bendeac și i-a spus că sunt „rude”. Puțin amețit, Tamaș l-a luat în brațe pe actor, care s-a arătat de-a dreptul surprins.

Într-un final, câștigătorul Asia Express i-a propus actorului să beam împreună un shot, așa că s-au apucat de băut. În timp ce Tamaș a băut 10 shoturi, Bendeac a reușit să bea doar două.

Actorul a povestit cum s-a întâmplat totul și de ce ar fi sărit fostul fotbalist la bătaie.

„Ne-au despărțit bodyguarzii”

Mihai Bendeac a povestit cum a fost abordat în club de Gabi Tamaș, care i-a propus să bea împreună un shot. După mai multe pahare de alcool, situația a degenerat într-un adevărat scandal, iar bodyguarzii din club au fost nevoiți să intervină între cei doi bărbați.

„Cu Tamaș era să mă bat rău de tot când eram amândoi beți și ne-au despărțit bodyguarzii.

Prima dată ne-am întâlnit și a venit la mine. Eram mort de beat și mi-a zis: „Știi că ești rudă cu mine?” Și m-a luat în brațe. Acuma, eu sunt actor, eu pot să o fac pe bețivii. mi-a zis, și „hai să bem un shot, că suntem rude”.

În fine, n-am înțeles de ce suntem rude, dar mă rog…Vă jur, a pus 10 shoturi, în timp ce eu am băut două, el a băut 8, după care și-a adus aminte că am avut eu un sketch cu referire la el și a zis că trebuie să mă bată.

Și-a dat tricoul jos, atunci, mi-am dat și eu tricoul jos, bineînțeles. Diferențele erau majore și au sărit bodyguarzii și ne-au despărțit și mă rog a fost destul de dramatic”, a povestit Mihai Bendeac la iUmor, în urmă cu mai mult timp.

