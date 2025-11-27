Gabi Tamaș a câștigat Asia Express 2025 alături de Dan Alexa și încă din emisiune a vorbit despre cât de mult îi place să petreacă, să se distreze și să stea la șprițuri. Deși mulți l-au acuzat că ar avea o problemă cu alcoolul, fostul fotbalist spune că nu face excese.

Gabi Tamaș, despre problemele de comportament

Gabi Tamaș a fost invitat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la Gazeta Sporturilor, unde a vorbit despre problemele de comportament. El a recunoscut că uneori „mai fură curent”, însă nu mai are cum să dea timpul înapoi.

„Mai fur curent câteodată… Mă lua curentul câteodată! Bine, eu știu acum… Dar ce putem să facem acum? Să dăm timpul înapoi? Poate făceam la fel, poate nu făceam la fel, nu știu. Nu avem de unde să știm, dacă dăm timpul înapoi, poate facem una mai mare. Știu că mai fur curent câteodată, ce să fac…”, a spus Tamaș.

Ce probleme are cu alcoolul

Fostul fotbalist a vorbit și despre problemele cu alcoolul, mai ales că de-a lungul timpului s-a scris despre acest lucru. În plus, o situație care a făcut înconjurul presei a fost când Tamaș a adormit pe un preș în scara unui bloc, după o noapte de distracție.

Fostul jucător al naționalei spune nu a făcut niciodată excese și că e normal să mai ai și nopți zbuciumate, de ieșiri în oraș și de băut.

„„Ca să întărești organismul, mai trebuie să mai pierzi și o noapte, mai trebuie să bei și un șpriț. Dacă faci exces, atunci e o problemă. Dar excesul ăsta, despre care toată lumea a spus că l-am făcut eu… Eu pot să-i contrazic, eu nu l-am făcut. Dacă făceam exces, nu mai jucam. Nu poți spune că eu am făcut exces la băutură, că beau în fiecare zi de mă pun în patru labe, gen Paul Gascoigne sau alte legende ale fotbalului…

Eu beam tărie și vin, de toate. Le-am băut pe toate. Spirt nu cred că am băut, dar o să-l încerc. În discotecă, în Anglia se bea șampanie, în Rusia se bea coniac sau vodcă… Și ce făceai?

Beai cu ei, doar că nu se mediatiza chiar așa. Nu cred că aș putea să fiu călugăr, mai controlat. Nu știu dacă aș putea să fiu, pentru că v-am spus, nu știu dacă ajungeam aici, să joc în atâtea campionate. Răutatea asta pe care mi-am format-o e și datorită vieții pe care am avut-o până acum”, i-a mai spus Gabi Tamaș lui Ovidiu Ioanițoaia.

