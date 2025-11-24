Gabi Tamaș, apariție surpriză surpriză la Chefi la cuțite. Jurații gătesc în Piața Sfatului din Brașov

Chef Alexandru Sautner a câștigat amuleta în ediția de ieri a emisiunii Chefi la cuțite, după o competiție culinară desfășurată la malul mării. Victoria i-a adus 5 puncte prețioase în clasament. În această seară, jurații se deplasează în Piața Sfatului din Brașov pentru o nouă provocare gastronomică. Invitatul special la degustare este fostul fotbalist Gabi Tamaș, care va aduce un plus de tensiune și umor în momentul acordării amuletei.

Gabi Tamaș jurizează amuleta chefilor

În urma victoriei recente, Chef Alexandru Sautner se află în fruntea clasamentului cu 17 puncte. El este urmat îndeaproape de Chef Orlando Zaharia cu 15 puncte, Chef Richard Abou Zaki cu 14 puncte și Chef Ștefan cu 10 puncte.

În ediția din această seară, jurații vor trebui să gătească mâncăruri potrivite pentru o seară de petrecere prelungită. Această provocare neașteptată va testa creativitatea și adaptabilitatea lor culinară.

Invitatul la degustare, Gabi Tamaș, este pregătit să analizeze cu ochi de expert preparatele juraților, aducând tensiune, dar și umor.

Antena 1 invită telespectatorii să urmărească ediția de astă seară a emisiunii Chefi la cuțite, disponibilă atât la televizor, cât și pe platforma AntenaPLAY, începând cu ora 20.30.

Concurenți cu experiență internațională, în bucătăria Chefi la cuțite

De partea cealaltă, în ringul audițiilor intră un nou val de concurenți ambițioși, pasionați de arta culinară. Printre ei se numără Ștefana Mercori, din Iași, care are 33 de ani și este un pastry Chef ce se mândrește cu experiența de a fi pregătit delicioase deserturi alături de faimosul bucătar patiser francez Cédric Grolet, cel care a primit titlul de cel mai bun pastry Chef din lume și totodată fostul patiser al marelui Alain Ducasse. Oare rezultatul din farfuria ei va fi unul pe măsură?

Tot diseară, gătește în bucătăria Chefi la cuțite și Bogdan Panaite, un bucătar de 29 de ani din București care s-a format după o experiență intensă la un hotel restaurant de lux din Anglia.

„Am lucrat un an în Anglia la un hotel restaurant cu 3 rozete pentru mâncare. Era un standard foarte înalt. Aveam 21 de ani, programul începea la 9, dar eu la ora 6 eram în bucătărie. Între prânz și cină, aveam o pauză de două ore, dar eu rămâneam în bucătărie ca să exersez ceea ce nu-mi ieșea. Iar seara eram ultimul la locul de muncă, până la ora 1 noaptea. Aia a fost armata mea. Totul trebuia să fie perfect.”, a povestit Bogdan, care speră să-i cucerească pe Chefi.

