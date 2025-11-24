Iulia Vântur, mesaj emoționant pentru socrul său, de ziua lui. Cât de bine se înțelege cu tatăl lui Salman Khan

Iulia Vântur s-a mutat în India în urmă cu mai mulți ani, când a început o relație cu celebrul actor Salman Khan. Vedeta a vorbit în repetate rânduri despre cum s-a adaptat noii vieți și ce rol important a avut familia „adoptivă” în acest sens. Se pare că fosta prezentatoare se înțelege foarte bine cu părinții iubitului său. Ca dovadă, ea i-a făcut o urare emoționantă de ziua lui.

Iulia Vântur, urare emoționantă pentru tatăl lui Salman Khan

Iulia Vântur a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a lui Salim Khan, tatăl celebrului actor Salman Khan. Vedeta a publicat câteva cuvinte pline de recunoștință și emoție pentru tatăl iubitului său.

„La mulți ani persoanei mele preferate, Salim Khan: un tată, un mentor, un prieten, o inspirație, o motivație, un om care crede, un sprijin, o binecuvântare în viața mea. Sunt profund recunoscătoare 🙏🏼

Iubiți-vă unii pe alții sau veți pieri! ❤️❤️

Să ai mereu inima plină de iubire, fericire și compasiune, să continui să inspiri și să ajuți cât mai mulți oameni prin înțelepciunea și puterea ta.

Te iubesc ❤️”, a fost mesajul transmis de Iulia Vântur pentru tatăl lui Salman Khan.

Cum se înțelege vedeta cu familia iubitului ei

Iulia Vântur a vorbit despre felul în care a fost primită în familia iubitului ei. Vedeta a mărturisit că se înțelege foarte bine cu părinții lui Salman Khan, care au făcut-o să se simtă ca acasă, cu toate că este foarte departe de familia ei.

„Da, mă simt ca acasă în India. Am o nouă familie, care m-a adoptat și pentru care sunt foarte recunoscătoare. Care mă face să mă simt iubită. Mă simt de-a casei, de-a familiei. Și e atât de frumos să ai o familie care petrece timp împreună, care sărbătorește totul împreună și se susține în momente dificile.” a explicat aceasta într-un interviu acordat pentru a pentru Revista Viva!.

Ea a povestit că încearcă să își convingă părinții să se mute în India, însă este greu ca aceștia să renunțe la locuința lor și la țara natală.

„Încerc să-i conving și pe ai mei să vină în India, să stea cu mine aici, mai mult. Însă greu îi scot pe ai mei din cuibul lor”, a mai adăugat Iulia Vântur.

