Cum se înțelege Iulia Vântur cu părinții lui Salman Khan. Cum a reușit vedeta să se integreze în familia iubitului ei: „Încerc să îi conving…”

Iulia Vântur are o relație de mulți ani cu celebrul Salman Khan, motiv pentru care s-a mutat în India. Ea a vorbit despre relația pe care o are cu părinții iubitului ei, dar și felul în care s-a adaptat la noua ei viață.
Iulia Vântur a renunțat la România în urmă cu mulți ani. S-a adaptat vieții în India și chiar a cucerit Bollywood-ul, motiv pentru care trăiește o viață de vedetă aproximativ asemănătoare cu cea din țară.
Ea a vorbit despre ce înseamnă să fii cunoscut în India și felul în care este percepută aici.
În România, spațiul privat este respectat mai mult de oamenii din jur, de fani, deși, paradoxal, în India presa nu invadează spațiul intim atât de mult. Există mai mult respect pentru spațiul intim, relațional, în presa din India”, a spus Iulia Vântur.
Vedeta a mărturisit că a învățat multe de la Salman Khan, inclusiv lucruri despre viață, familie, relații, Bollywood, succes și artă. În plus, ea a mărturisit că lucrează la un documentar serial despre viața iubitului ei, numit „Beyond the star”, care prezintă viața actorului văzută prin ochii ei, dar și a celor din jurul lui Salman Khan care îl cunosc îndeaproape.
Cum se înțelege cu părinții iubitului ei
Iulia Vântur a declarat în urmă cu ceva timp că se simte ca acasă în India și în familia iubitului său.
Ea a declarat că încearcă să îi aducă și pe părinții ei în India, ca să petreacă mai mult timp aproape de ei.
„Da, mă simt ca acasă în India. Am o nouă familie, care m-a adoptat și pentru care sunt foarte recunoscătoare. Care mă face să mă simt iubită.