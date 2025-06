Iulia Vântur, adevărul despre viața în India. Prezentatoarea formează un cuplu cu actorul Salman Khan de mai bine de un deceniu: „Mi-au trebuit ceva ani să fiu acceptată”

Iulia Vântur a făcut dezvăluiri rare despre viața ei în India. Fosta prezentatoare de la „Dansez pentru tine”, care formează de mai bine de un deceniu un cuplu cu actorul Salman Khan, se află în prezent în România, pentru un proiect.

Iulia Vântur, dezvăluiri rare despre viața ei în India

Iulia Vântur (44 de ani) s-a stabilit în India în anul 2012 și, tot de atunci, formează un cuplu cu actorul Salman Khan (59 de ani), celebru la Bollywood. Aflată în România pentru un proiect, fosta știristă a făcut dezvăluiri rare despre primii ani în India, în cadrul știrilor Antena Stars.

„Mi-au trebuit ceva ani să mă adaptez cu totul. Să fiu acceptată, să fiu apreciată acolo. Nu e ușor în momentul în care mergi într-o cultură total diferită, în momentul în care mergi să străbați o industrie foarte mare, cu competiție incredibilă. E nevoie să dovedești ca oamenii să aibă încredere în tine, să înțeleagă ce ești, pentru tine să înțelegi că trebuie să te adaptezi mediului respectiv.

Pentru că nu toată lumea poate să se adapteze la tine, din contră, tu mergând într-o altă țară, trebuie să te adaptezi la cultura de acolo. Sincer, mă bucur că am făcut asta, pentru că m-am îmbogățit, sunt un alt om acum, e o experiență de viață”, a declarat Iulia Vântur pentru sursa citată, potrivit Spynews.ro.

La sfârșitul anului 2024, după mai bine de un deceniu de relație, Iulia și Salman au sărbătorit împreună aniversarea tatălui prezentatoarei. Tot atunci, Iulia a publicat primele imagini cu actorul. Într-o imagine au apărut Salman, Iulia și tatăl Iuliei, iar în cealaltă Salman, Iulia și părinții prezentatoarei.

Ce spune despre căsătorie și copii, după mai bine de un deceniu de relație cu Salman Khan

.Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu discret de aproape 13 ani. Iulia este foarte rezervată când vine vorba despre relația ei de cuplu, planurile sale de a se căsători și de a deveni mamă. Anul trecut, solista a spus că nu simte nicio presiune să-și oficializeze relația sau să facă un copil.

„M-am obișnuit să nu mai am nicio presiune pentru că nu are rost. De ce să-mi pun eu presiune pentru că alții vor să pună?! Nu, e ok. Mă descurc. Cred că m-am obișnuit de atâția ani de zile, fiind în lumina reflectoarelor”, i-a spus Iulia Vântur lui Cătălin Măruță.

La rândul lui, Salman Khan a acordat un interviu pentru India Today, unde a dezvăluit motivul pentru care încă nu s-a căsătorit. Numele Iuliei nu a fost rostit, acesta preferând să vorbească despre căsătorie la modul general: „Când va dori Dumnezeu Atotputernicul”.

„Pentru căsătorie sunt necesare două persoane. Când am spus da, cineva a spus nu. Când cineva a spus da, eu am spus nu. Acum există «nu» din ambele părți. Când ambele părți spun «da», căsătoria va avea loc. Mai e timp. Am 57 de ani. Vreau să fie prima și ultima”, mai spunea actorul în 2023.

