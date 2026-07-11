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Imagine rară cu Valentina Pelinel, Cristi Borcea și cei nouă copii. Doar trei dintre ei sunt ai cuplului. Iată cum funcționează dinamica de familie: „Pentru unii e nebunie”

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Cristi Borcea și Valentina Pelinel au postat un videoclip pe Instagram alături de cei nouă copii. Afaceristul are o familie numeroasă și se mândrește cu acest lucru. Cei doi au vorbit despre cum stau lucrurile la ei în familie.

Imagine de colecție cu Valentina Pelinel, Cristi Borcea și cei nouă copii

Cristi Borcea este căsătorit cu Valentina Pelinel și au împreună trei copii, pe Milan, în vârstă de 10 ani și pe gemenele Indira Maria și Rania Maria, de 7 ani.

Cristi Borcea, Valentina Pelinel și cei nouă copii ai lui (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Totodată, Cristi Borcea mai are 3 copii din prima căsătorie, cu Mihaela Borcea. El este tatăl lui Patrick, de 27 de ani, a Melissei, de 22 de ani și a lui Angelo, în vârstă de 23 de ani.

De asemenea, Borcea mai are copii și cu Alina Vindican, pe George Alexandru de 14 ani și pe Gloria, de 11 ani. 

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Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au fotografiat în formulă completă în curte, afișând imaginea unei familii fericite și armonioase.

„9 copii 💃🏼 Pentru unii e nebunie, dar pentru noi asta înseamnă o familie unită”, a scris Valentina Pelinel pe Instagram.

Dintre cei nouă, doar trei copii sunt ai cuplului Pelinel-Borcea. 

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„Să vă trăiască frumoși și sănătoși!”, „Cea mai mare împlinire si fericire sunt copiii”, au reacționat fanii.

Cum își cresc copiii 

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au stabilit reguli clare privind creșterea celor trei copii. Cu toate că au o situație financiară bună, cei doi și-au propus să își crească copiii făcându-i să aprecieze lucrurile mărunte pe care le au.

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„Am stabilit și eu ceva, sau cel puțin le-am propus. Am făcut așa o glumă, că am zis că cine prinde primul pește, spală vasele. A prins Milan peștele, dar vasele nu le-a spălat. Milan a fost dus de mic, de tatăl lui, la pescuit și-i place foarte mult. Păi, da, el a stat la undițe, doar nu crezi că am stat eu. Dar să știi că și fetelor a început să le placă, pentru că au văzut la el”, a povestit Valentina Pelinel pentru Libertatea.

Cristi Borcea spune că le permite fetițelor să se distreze cu machiaje și coafuri, însă doar în weekend.

„Facem ce le place lor. Când suntem cu ei ne dedicăm lor. Doar în week-end ne distrăm cu machiaje, cu unghii, cu păr, cu de toate. Doar în week-end. La școală nu este permis. Nu le-aș da voie”, a mai declarat soția lui Cristi Borcea.

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