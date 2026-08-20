Larisa Udilă a slăbit 26 de kilograme după a doua sarcină, dar se confruntă cu o problemă: „Nu se rezolvă complet”

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Larisa Udilă le-a vorbit urmăritorilor din mediul online despre o problemă cu care se confruntă în urma celor două sarcini pe care le-a avut. Fosta concurentă Bravo, ai Stil! a fost sinceră cu privire la procesul ei de transformare fizică și spune că se confuntă cu o problemă pe care nu o poate rezolva complet.

Larisa Udilă, nemulțumită de corpul ei după ce a slăbit 26 de kilograme

Influencerița este obișnuită să vorbească deschis cu urmăritorii ei despre ce se întâmplă în viața ei, iar de data aceasta a vorbit despre provocările reale prin care trece corpul unei femei după două nașteri. Ea a vorbit despre experiența personală și despre parcursul prin care a trecut pentru a își recupera silueta după ce a dat naștere la doi copii.

Acum, ea a reușit să ajungă la greutatea inițială, după ce s-a îngrășat 35 de kilograme la prima sarcină și 26 la a doua.

„Fetelor, după 2 sarcini, +35 kg la prima, -35 kg, apoi +26 kg la a doua… pot spune oficial că am dat jos toate kilogramele din a doua sarcină. Știu că sportul mă va ajuta să ajung din nou la forma pe care mi-o doresc și, când se întoarce antrenoarea mea, primul lucru pe care mi l-am promis este să nu mai dau skip”, le-a transmis Larisa Udilă urmăritorilor de pe Instagram.

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Vrea să apeleze la chirurgie

Totuși, după ce a slăbit 26 de kilograme, Larisa Udilă a realizat că dieta și sportul nu sunt suficiente pentru a rezolva complet problema pielii rămase în urma sarcinii.

Așadar, influencerița a decis că este momentul să apeleze la ajutorul chirurgiei estetice.

„Dar după două burtici foarte mari, am rămas cu exces de piele în zona abdomenului și mi-am dat seama că, oricât aș slăbi și aș face sport, partea asta nu se rezolvă complet așa. Așa că m-am hotărât: vreau să fac abdominoplastie sau, sper eu, să mă încadrez la o mini-abdominoplastie, strict pentru îndepărtarea excesului de piele. Știu că vreau să mă documentez FOARTE bine înainte: Pe cine îmi recomandați? La ce medic ați făcut voi și ați avut o experiență foarte bună?”, a adăugat fostul model.

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Mesajul vedetei a stârnit rapid reacții în mediul online. Multe femei au apreciat că este transparentă cu privire la procedurile pe care le face, iar altele chiar i-au dat recomandări de medici specialiști pentru intervenția chirurgicală pe care urmează să o facă.

Larisa idilă este căsătorită cu Alexandru Ogică și au împreună doi copii: pe milan și pe Asia.

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