Vlogger olandez, nemulțumit de experiența la restaurantul lui Dani Oțil. Ce recenzie a lăsat: „Cea mai mare problemă”

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Un vlogger olandez a criticat dur restaurantul lui Dani Oțil din București, după ce i s-a cerut un bacșiș obligatoriu de 10% fără avertisment. Experiența i-a lăsat un gust amar, deși a apreciat mâncarea și vinurile.

Vlogger, nemulțumit după ce a luat masa la restaurantul lui Dani Oțil

Un vlogger olandez a plecat nemulțumit din restaurantul lui Dani Oțil de pe Șoseaua Nordului din București, lăsând o recenzie acidă pe Google Reviews la câteva săptămâni după vizită. Chiel Van Wijk, cunoscut în Olanda pentru conținutul său despre călătorii și gastronomie, a avut o experiență plăcută cu mâncarea și vinurile, însă finalul mesei i-a lăsat un gust amar.

Potrivit Cancan, motivul nemulțumirii sale a fost legat de modul în care i s-a cerut bacșișul.

„Mâncare bună, vinuri bune. Servirea a fost ok. Cea mai mare problemă este că m-au obligat să las un bacșiș de 10 procente fără să comunice clar acest lucru în prealabil. Bacșișul ar trebui să fie ceva opțional, nu obligatoriu. Acest lucru nu a fost precizat dinainte și a lăsat un gust amar după masă”, a scris vloggerul pe platforma de recenzii.

Chiel Van Wijk a vizitat Capitala României în urmă cu aproximativ două luni și a inclus restaurantul The Grill pe lista sa de locuri de testat, însă experiența avută l-a determinat să-și exprime public dezamăgirea. Bacșișul de 10%, care i s-a părut impus, i-a stricat impresia per ansamblu, chiar dacă a recunoscut că mâncarea și băuturile oferite au fost de calitate.

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Cât costă preparatele servite la restaurantul vedetei

Restaurantul lui Dani Oțil este cunoscut pentru preparatele sale rafinate și pentru prețurile pe măsură. De exemplu, o supă de cocoș costă 38 de lei, iar pastele și risotto-ul variază între 70 și 100 de lei.

Pizza este disponibilă la prețuri între 60 și 70 de lei, iar preparatele de la grătar sunt tarifate în funcție de gramaj, ajungând până la 89 de lei pentru 100 de grame.

Berea, de asemenea, poate fi o cheltuială semnificativă, cu prețuri care pornesc de la 20 de lei pentru o halbă și ajung la 30 de lei pentru anumite sortimente de import.

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Mihai Bobonete, despre experiența la restaurantul lui Dani Oțil

Nu este, însă, prima dată când restaurantul atrage atenția pentru notele sale de plată ridicate. Actorul Mihai Bobonete a relatat despre o experiență similară în urmă cu câțiva ani. Acesta a declarat că prețurile l-au luat prin surprindere și l-au determinat să nu mai revină.

„M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus actorul, glumind.

Sursă foto: Instagram

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