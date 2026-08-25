Situație revoltătoare într-un restaurant din Bacău. Cum au apărut 600 de lei în plus pe nota de plată a unor români. Motivația este halucinantă

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O situație revoltătoare a avut loc într-un restaurant din Bacău. Un grup care a ieșit să ia cina s-a trezit că localul a inclus pe nota de plată o taxă de 600 de lei în plus, pe care a motivat-o într-un mod halucinant.
Notă de plată „umflată” cu 600 de lei la un restaurant din Bacău
Câțiva români au ieșit să ia masa la un restaurant din Bacău și nu mică le-a fost mirarea când au văzut că pe nota de plată apare o taxă suplimentară de 600 de lei pentru „suport artist”, adică echivalentul a 100 de lei pentru fiecare dintre cei șase clienți.
Oamenii nu au fost anunțați în prealabil că vor fi nevoiți să plătească o astfel de taxă, iar formația din seara respectivă nu era una cunoscută.
Grupul a fost nevoit să plătească nu mai puțin de 1.600 de lei pentru întreagă notă.
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