Situație revoltătoare într-un restaurant din Bacău. Cum au apărut 600 de lei în plus pe nota de plată a unor români. Motivația este halucinantă

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O situație revoltătoare a avut loc într-un restaurant din Bacău. Un grup care a ieșit să ia cina s-a trezit că localul a inclus pe nota de plată o taxă de 600 de lei în plus, pe care a motivat-o într-un mod halucinant.

Notă de plată „umflată” cu 600 de lei la un restaurant din Bacău

Câțiva români au ieșit să ia masa la un restaurant din Bacău și nu mică le-a fost mirarea când au văzut că pe nota de plată apare o taxă suplimentară de 600 de lei pentru „suport artist”, adică echivalentul a 100 de lei pentru fiecare dintre cei șase clienți.

Oamenii nu au fost anunțați în prealabil că vor fi nevoiți să plătească o astfel de taxă, iar formația din seara respectivă nu era una cunoscută.

Grupul a fost nevoit să plătească nu mai puțin de 1.600 de lei pentru întreagă notă.

Când au vrut să își facă socotelile, doi dintre oameni plecaseră, după ce și-au plătit partea și au lăsat și bani pentru bacșiș.

„Inițial nu ne ieșea socoteala. Doi dintre noi au părăsit masa mai devreme și au lăsat partea lor, plus tips, și tot nu înțelegeam de ce nu sunt bani suficienți.

Foto: Libertatea

Când ne-am uitat mai atent am observat că trebuie să plătim, fiecare dintre noi, câte 100 de lei, pentru prestația artistului din seara respectivă.

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Am mai fost la restaurante în care un band cânta live, dar niciodată nu am plătit pentru asta.

Noi am venit să luăm cina nu la vreun concert pentru care să plătim bilet de intrare. Oare este legal?”, a povestit în exclusivitate pentru Libertatea unul dintre clienți.

Ce se poate face în acest caz?

Autoritatea care se ocupă de astfel de cazuri este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), unde consumatorii pot face plângeri prin cadrul formularului de pe site sau prin email.

În acest caz, ei au nevoie de bonul fiscal ca dovadă și sunt nevoiți să formuleze o plângere pentru restaurantul care i-a taxat în plus.

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Legea nr. 363/2007 se referă la combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.

Dacă ai o problemă legată de drepturile consumatorilor, poți contacta Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la numărul 021 9551. Pentru sprijin din partea organizațiilor de protecție a consumatorilor, poți apela numărul 021 9615.

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