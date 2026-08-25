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Isabelle Sava, o româncă medaliată la taekwondo și studentă la Drept în Londra, a murit la 19 ani. Tânăra s-a stins în somn, în urma unui infarct

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.  Actualizat 25.08.2026, 12:02
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Isabelle Sava, o tânără de origine română, medaliată la mondialele de taekwondo și studentă ambițioasă la Drept, a încetat din viață în mod tragic la vârsta de doar 19 ani, după ce a suferit un stop cardiac în timpul somnului. Vestea decesului ei fulgerător a lăsat în urmă o familie devastată și o comunitate de prieteni și colegi sfâșiați de durere, care se adună acum pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Isabelle, care se pregătea să înceapă cel de-al doilea an de studii la Facultatea de Drept (LLB Law) din cadrul prestigioasei universități Queen Mary University of London, s-a stins din viață în ciuda eforturilor disperate făcute de salvatori. Echipajele de urgență sosite la fața locului, formate din echipe de ambulanță terestră și elicopter medical, au efectuat manevre prelungite de resuscitare, însă tânăra nu a mai putut fi salvată.

O sportivă de excepție și o studentă strălucită

Isabelle Sava nu era doar o studentă remarcabilă, ci și o sportivă de elită. Potrivit părinților ei devastați, Laura și Ovi Sava, tânăra deținea centura neagră cu 2 dan în taekwondo și avea o experiență valoroasă în competițiile internaționale. Performanța sa de vârf a avut loc în anul 2022, când a reprezentat cu cinste țara la Campionatul Mondial de Taekwondo desfășurat în Țările de Jos, unde a reușit să cucerească o medalie de argint la proba de sparring.

Pe plan academic, Isabelle își construia un viitor promițător. În cadrul universității sale din Londra, ea era o prezență extrem de activă, implicându-se cu entuziasm în Societatea de Drept (Law Society), Societatea de Educație Comercială (Commercial Awareness Society) și Societatea pentru Progresul Studenților (Student Advancement Society).

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Visul ei cel mare era de a absolvi facultatea și de a îmbrățișa o carieră de succes ca avocată specializată în drept comercial. În paralel cu propriile studii, tânăra lucra ca meditator de mai bine de doi ani, oferindu-și timpul și cunoștințele pentru a sprijini alți tineri în parcursul lor educațional. În ciuda tuturor performanțelor sale remarcabile, prietenii își amintesc că Isabelle a rămas întotdeauna o persoană modestă, caldă și grijulie.

Isabelle Sava, o româncă medaliată la taekwondo și studentă la Drept în Londra, a murit la 19 ani. Tânăra s-a stins în somn, în urma unui infarct

O pierdere subită care a distrus o familie unită

Părinții Isabellei se pregăteau cu bucurie să își vadă fiica întorcându-se pe băncile facultății pentru noul an universitar. Pierderea singurului lor copil, survenită fără niciun avertisment sau semn prealabil, i-a lăsat într-o stare de șoc profund, schimbându-le viața pentru totdeauna. Pentru a-i sprijini pe Laura și Ovi Sava în fața acestei încercări cumplite, prietenii de familie au inițiat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe.

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Inițiatorii campaniei au transmis un mesaj tulburător despre determinarea și calitățile umane deosebite ale Isabellei: „Era inteligentă, ambițioasă, concentrată și incredibil de determinată. Știa unde vrea să ajungă în viață și era pregătită să muncească din greu pentru a ajunge acolo. În timp ce muncea neobosit pentru propriul ei viitor, își găsea totuși timp să îi ajute pe alții să și-l construiască pe al lor.”

Prietenii au descris legătura strânsă care exista în cadrul familiei Sava, subliniind durerea imensă lăsată în urmă: „Laura, Ovi și Isabelle formau o familie de trei persoane frumoasă și incredibil de unită. Timp de 19 ani și-au construit viața împreună. Au creat amintiri, au sărbătorit reușite, au râs împreună, au călătorit împreună și au împărtășit toate acele momente obișnuite de familie care s-au transformat brusc în cele mai prețioase amintiri imaginabile. Nimic din ce strângem nu le poate lua durerea. Nimic nu o poate înlocui pe Isabelle. Nimic nu le poate da înapoi Laurei și lui Ovi viitorul pe care ar fi trebuit să îl împartă cu fiica lor.”

 

Solidaritate și sprijin pentru cheltuielile de comemorare

Isabelle era considerată de toți cei din jur drept mândria și cea mai mare bucurie a părinților ei. Campania de strângere de fonduri a fost lansată atât pentru a acoperi costurile legate de înmormântare și comemorare, cât și pentru a sprijini familia în gestionarea altor cheltuieli neașteptate apărute în urma acestei tragedii.

Mesajul publicat pe platforma de donații se încheie cu un apel la compasiune și cu cuvinte pline de afecțiune în memoria tinerei: „Era întreaga lor lume. Singurul lor copil. Cea mai mare mândrie a lor. Viitorul lor. Și cea mai mare bucurie a lor. Isabelle avea atât de multe planuri, atât de multe vise, atât de mult potențial și atât de multe de oferit acestei lumi. Povestea ei ar fi trebuit să aibă mult mai multe capitole. Vă rugăm să îi păstrați pe Laura și Ovi în gândurile voastre și să ne ajutați să îi sprijinim în timp ce se confruntă cu o pierdere pe care niciun părinte nu ar trebui să o îndure vreodată. Odihnește-te în pace, frumoasă Isabelle. Pentru totdeauna 19 ani. Pentru totdeauna iubită, pentru totdeauna neuitată.”

Foto – Profimedia

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