Constantin Pănescu, fost acționar și sponsor al clubului FC Argeș, a murit la 66 de ani. Afaceristul s-ar fi electrocutat în propria curte

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Constantin Pănescu, om de afaceri piteștean, fost acționar și sponsor al clubului FC Argeș, a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. Comunitatea locală și lumea sportului argeșean sunt în doliu după dispariția fulgerătoare a acestuia.

Tragicul eveniment a avut loc pe 4 august 2026, la o proprietate din comuna Rătești, lăsând în urmă multe semne de întrebare cu privire la circumstanțele în care s-a produs decesul.

Intervenția salvatorilor și ipotezele anchetatorilor

Alertate de soția omului de afaceri, care și-a găsit partenerul inconștient în curte, echipajele medicale și polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului. Medicii au inițiat manevre de resuscitare, însă bărbatul se afla deja în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul. Primele informații indică faptul că Pănescu s-ar fi electrocutat în timp ce efectua lucrări în gospodărie, însă nu este exclusă nici ipoteza unui infarct survenit subit. Cauza exactă a decesului urmează să fie clarificată în urma necropsiei, notează digisport.ro.

Anunțul oficial al Poliției și deschiderea unui dosar penal

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a confirmat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs tragedia, fiind urmate procedurile legale standard în astfel de cazuri.

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„La data de 4 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați de către o femeie, de 65 de ani, din municipiul Pitești, cu privire la faptul că soțul său este inconștient, în comuna Rătești. La fața locului au intervenit, pentru primele măsuri specifice, polițiști din cadrul Poliției Orașului Topoloveni și ai Secției de Poliție Rurală Leordeni, unde au constatat că cele sesizate se confirmă și au identificat persoana în cauză ca fiind un bărbat, de 66 de ani, din municipiul Pitești.

De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care a constatat decesul acestuia”, au precizat reprezentanții IPJ Argeș.

Reprezentanții poliției au adăugat că „pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, urmând ca autopsia medico-legală să aducă clarificările necesare.

Reacții din comunitate și un ultim omagiu

Vestea morții lui Constantin Pănescu a stârnit un val de regret în județul Argeș, unde omul de afaceri era recunoscut pentru implicarea sa în economia locală și în susținerea echipei din Trivale. Primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a transmis un mesaj public de condoleanțe.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a domnului Constantin Pănescu, un antreprenor valoros care și-a legat numele de dezvoltarea industriei din Argeș și care a sprijinit constant și consistent comunitatea, inclusiv sportul piteștean. Transmit sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a declarat primarul Cristian Gentea.

Cercetările polițiștilor continuă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs nefericitul eveniment.

Foto – Facebook

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