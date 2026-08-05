Dan Negru, răspuns după ironiile lui Virgil Ianțu: „E rău că mie mi se rupe de toți?” Prezentatorul tv a refuzat titlul de „cetățean de onoare” al Timișoarei

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dan Negru a stârnit recent controverse după ce a refuzat titlul de cetățean de onoare al municipiului Timișoara. Gestul său a fost motivat de dorința de a evita orice asociere cu mediul politic, iar mesajul său a fost clar: distincțiile de acest tip ar trebui acordate pe criterii stricte, fără niciun fel de influență politică.

De ce a refuzat Dan Negru titlul de cetățean de onoare al Timișoarei

Dan Negru a declanșat o dezbatere publică aprinsă când a refuzat propunerea de a deveni cetățean de onoare al Timișoarei, argumentând că astfel de distincții ar trebui să fie acordate fără influențe politice. Printr-o postare pe Facebook, prezentatorul TV a transmis un mesaj tranșant, în care a explicat că nu susține niciun partid sau candidat și că își dorește reguli clare pentru aceste recunoașteri.

„Vin cu o explicație după iureșul stârnit de «Negru – cetățean de onoare al Timișoarei» după ce lideri politici m-au propus. Mă onorează, dar resping orice asociere politică. Nu țin cu NIMENI! Mi se rupe de toți 😂”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Prezentatorul a subliniat că, de-a lungul timpului, a refuzat orice implicare politică, indiferent de primarii aflați la conducerea orașului. El a criticat, de asemenea, faptul că printre cei care primesc astfel de titluri se regăsesc frecvent persoane implicate activ în campanii electorale, susținând că acest lucru afectează credibilitatea distincției.

„Faceți o regulă: cetățeanul de onoare să NU fi fost implicat în campania electorală a primarului care îi acordă distincția. Atunci vin și eu. Am și semnat hârtia!”, a transmis el, propunând o soluție pentru eliminarea influențelor politice.

Citește și: Declarația de avere a Mirabelei Grădinaru, făcută publică. Ce venituri și bunuri deține partenera președintelui Nicușor Dan

Citește și: Celia a confirmat oficial despărțirea de soțul ei. „Sunt într-o perioadă destul de dificilă!” Prin ce trece după separarea de tatăl copiilor ei

Dan Negru a continuat să-și exprime frustrarea față de modul în care titlurile onorifice sunt acordate, sugerând că acestea sunt adesea utilizate ca recompense politice.

„În anii 90 am refuzat compania uriașilor politici de atunci. De ce m-aș încurca acum cu piticii? Pentru mine, insignele politice sunt insignifiante. Și detest felul în care oameni liberi sunt amestecați în țarcul celor plătiți politic”, a subliniat prezentatorul tv.

Propunerea sa ca aceste titluri să fie acordate doar celor care nu au avut legături politice în timpul mandatului primarului a fost primită cu aplauze virtuale în secțiunea de comentarii.

„Considerați numărul uriaș de like-uri ca pe o petiție oficială care vă cere să validați legea ca un cetățean de onoare să nu fi fost implicat în campania electorală a primarului care îi acorda distincția!”, a adăugat Dan Negru.

Citește și: Dan Alexa, detalii despre starea Alinei Pușcău, după diagnosticul de cancer: „Nu era bine din punct de vedere mental”

Citește și: Cum arată casa Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu. Cei doi soți au decis să vândă vila de lux din Otopeni

Ironia lui Virgil Ianțu

În timp ce Dan Negru refuza cu fermitate distincția, colegul său de breaslă, Virgil Ianțu, a fost unul dintre cei șase propuși de primarul Dominic Fritz pentru titlul de cetățean de onoare.

Ianțu nu a ratat ocazia de a face o glumă fină pe seama situației: „Eu măcar am calitatea să pot refuza. Alții refuză ce nu li s-a propus”.

Primarul Dominic Fritz a justificat decizia acordării titlului lui Virgil Ianțu, menționând contribuția sa la promovarea valorilor și imaginii Timișoarei. Totuși, episodul a adus în prim-plan o discuție mai amplă despre criteriile care ar trebui să stea la baza unor astfel de distincții.

Prin poziția sa fermă, Dan Negru a lansat o provocare autorităților locale, cerând mai multă transparență și echitate în procesul de acordare a titlurilor de cetățean de onoare.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News