Andreea Marin, apariție rară în costum de baie din două piese, la 51 de ani: „Sub soarele fierbinte de august, la plajă”

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Andreea Marin petrecut trei zile sub soarele de august în Capri, Italia, alături de fiica ei, Violeta. Escapada a fost spontană, iar prezentatoarea a bifat o apariție rară pentru ea în mediul online, într-un costum de baie din două piese.
Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, s-au bucurat de soare, de mare și de momente de relaxare în Capri, Italia.
„Și pentru că o vacanță în Capri e întotdeauna prea scurtă, în ultimul weekend am decis să zbor din nou până acolo! O rupere de ritm binevenită, trei zile minunate alături de fiica mea, sub soarele fierbinte de august, la plajă, cu cărțile noastre și iubire în suflet! Atât!”, a scris Andreea pe rețelele sociale, alături de imagini în care apare într-un costum de baie din două piese.
Cum se menține în formă după ce a slăbit 20 de kilograme
Prezentatoarea TV a trecut în urmă cu mai mult timp printr-o transformare fizică spectaculoasă, după ce a slăbit 20 de kilograme. Obiectivul ei principal în aceste momente este să își mențină rezultatele și să aibă grijă de sănătatea sa pe termen lung.
Vedeta a dezvăluit că merge la Pilates de două ori pe săptămână, fără excepție. „Sportul face parte din viața mea săptămânal, de două ori, e regulă. Nu lipsesc orice ar fi. Fac Pilates și am observat cât de frumos modelează corpul”, a spus Andreea Marin, la Fresh by Unica.
Totodată, aceasta subliniază importanța analizelor medicale periodice și a suplimentelor recomandate de specialiști. „Vitamine recomandate de medic, am grijă de sănătatea mea. E bine să-ți faci analizele (periodic – n.red.)”, a precizat vedeta, mărturisind că citește frecvent și despre longevitate.
Rezultatele nu au apărut peste noapte. Transformarea s-a produs treptat, în decursul a doi ani, prin consecvență și disciplină. În plus, atunci când timpul îi permite, Andreea completează antrenamentele cu o sesiune de mișcare acasă, unde folosește banda de alergare. „În doi ani s-a întâmplat, pas cu pas. Caut să mai fac și acasă o dată, unde am bandă de alergare, pe lângă cele două sesiuni. Uneori îmi reușește, alteori nu”, a explicat ea.
Intermittent fasting și două mese pe zi
Andreea Marin consideră că alimentația este esențială pentru păstrarea rezultatelor obținute după slăbire. Vedeta nu urmează o dietă strictă, însă respectă câteva principii simple pe care le-a integrat în stilul său de viață. „Nu fac excese. Mănânc mai puțin decât înainte, chiar simt că stomacul mi s-a micșorat. Caut să mănânc un singur fel la masă, nu trei feluri. Prefer, vorba nutriționistei mele, să mănânci două ciorbe. Dacă ți-a plăcut mult ciorba asta, mai mănâncă o porție, dar nu mai combina și cu altceva.”
Andreea Marin a dezvăluit că a adoptat și postul intermitent, o metodă care a funcționat foarte bine în cazul ei. „De obicei două mese mănânc pe zi și cu o mică gustare. Eu am urmat acest fasting și mi-a fost de folos. Pentru mine a fost potrivit și mănânc între ora 12 și ora 19.”