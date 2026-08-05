Andreea Marin, apariție rară în costum de baie din două piese, la 51 de ani: „Sub soarele fierbinte de august, la plajă”

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Andreea Marin petrecut trei zile sub soarele de august în Capri, Italia, alături de fiica ei, Violeta. Escapada a fost spontană, iar prezentatoarea a bifat o apariție rară pentru ea în mediul online, într-un costum de baie din două piese.

Andreea Marin, apariție rară în costum de baie din două piese, la 51 de ani

Andreea Marin și fiica ei, Violeta Bănică, s-au bucurat de soare, de mare și de momente de relaxare în Capri, Italia.

„Și pentru că o vacanță în Capri e întotdeauna prea scurtă, în ultimul weekend am decis să zbor din nou până acolo! O rupere de ritm binevenită, trei zile minunate alături de fiica mea, sub soarele fierbinte de august, la plajă, cu cărțile noastre și iubire în suflet! Atât!”, a scris Andreea pe rețelele sociale, alături de imagini în care apare într-un costum de baie din două piese.

Cum se menține în formă după ce a slăbit 20 de kilograme

Prezentatoarea TV a trecut în urmă cu mai mult timp printr-o transformare fizică spectaculoasă, după ce a slăbit 20 de kilograme. Obiectivul ei principal în aceste momente este să își mențină rezultatele și să aibă grijă de sănătatea sa pe termen lung.

Face Pilates și mișcare acasă

Vedeta a dezvăluit că merge la Pilates de două ori pe săptămână, fără excepție. „Sportul face parte din viața mea săptămânal, de două ori, e regulă. Nu lipsesc orice ar fi. Fac Pilates și am observat cât de frumos modelează corpul”, a spus Andreea Marin, la Fresh by Unica.

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Totodată, aceasta subliniază importanța analizelor medicale periodice și a suplimentelor recomandate de specialiști. „Vitamine recomandate de medic, am grijă de sănătatea mea. E bine să-ți faci analizele (periodic – n.red.)”, a precizat vedeta, mărturisind că citește frecvent și despre longevitate.

Rezultatele nu au apărut peste noapte. Transformarea s-a produs treptat, în decursul a doi ani, prin consecvență și disciplină. În plus, atunci când timpul îi permite, Andreea completează antrenamentele cu o sesiune de mișcare acasă, unde folosește banda de alergare. „În doi ani s-a întâmplat, pas cu pas. Caut să mai fac și acasă o dată, unde am bandă de alergare, pe lângă cele două sesiuni. Uneori îmi reușește, alteori nu”, a explicat ea.

Intermittent fasting și două mese pe zi

Andreea Marin consideră că alimentația este esențială pentru păstrarea rezultatelor obținute după slăbire. Vedeta nu urmează o dietă strictă, însă respectă câteva principii simple pe care le-a integrat în stilul său de viață. „Nu fac excese. Mănânc mai puțin decât înainte, chiar simt că stomacul mi s-a micșorat. Caut să mănânc un singur fel la masă, nu trei feluri. Prefer, vorba nutriționistei mele, să mănânci două ciorbe. Dacă ți-a plăcut mult ciorba asta, mai mănâncă o porție, dar nu mai combina și cu altceva.”

Andreea Marin a dezvăluit că a adoptat și postul intermitent, o metodă care a funcționat foarte bine în cazul ei. „De obicei două mese mănânc pe zi și cu o mică gustare. Eu am urmat acest fasting și mi-a fost de folos. Pentru mine a fost potrivit și mănânc între ora 12 și ora 19.”

Foto: Instagram

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