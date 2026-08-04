Cabiria Morgenstern, confesiuni emoționante la 10 luni de când a devenit mamă: Cum se descurcă marea actriță Maia Morgenstern în rolul de bunică

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Maternitatea aduce transformări profunde, iar pentru Cabiria Morgenstern, ultimele zece luni au reprezentat o călătorie intensă, plină de provocări și redescoperiri. Fiica renumitei actrițe Maia Morgenstern a vorbit deschis despre noua sa viață alături de fiul ei, Amos Ezra, un copil extrem de dorit care a oferit un nou sens existenței sale.

Deși recunoaște că realitatea de zi cu zi este marcată de un consum uriaș de energie și nopți nedormite, Cabiria subliniază că nicio dificultate nu se compară cu fericirea de a-și strânge copilul în brațe. Numele ales pentru micuț, Amos Ezra, are o semnificație profundă pentru familie, „Ezra” traducându-se prin „ajutor”, un simbol al sprijinului și speranței pe care venirea sa le-a adus în cuplul format de Cabiria și actorul Rareș Ioan Stoica.

Dincolo de dinamica de cuplu, apariția micuțului a reconfigurat și relațiile de familie. Pentru Maia Morgenstern, Amos Ezra este primul nepot, un eveniment pe care marea actriță l-a așteptat cu o imensă bucurie. Cabiria povestește, cu o doză de umor, că entuziasmul mamei sale este uneori atât de copleșitor încât necesită măsuri de „temperare”. Cu toate acestea, sprijinul oferit de bunică este neprețuit, iar comunicarea dintre cele două femei rămâne una extrem de eficientă și armonioasă.

„Este mult mai multă oboseală, dar mi-a dat scop și speranță”, mărturisește Cabiria, subliniind că, în ciuda ritmului alert și a oboselii inerente, noul statut de mamă i-a oferit o perspectivă complet nouă asupra vieții, una ghidată de iubire necondiționată și maturitate.

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