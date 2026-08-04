Îl recunoști? Este unul dintre cei mai mari jurnaliști din România, cu zeci de ani de carieră la Pro TV

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Și-a început cariera ca reporter pe 1 august 1998, iar acum este astăzi unul dintre cei mai respectați profesioniști din România. S-a dedicat postului de televiziune care l-a consacrat, devenind unul dintre cei mai cunoscuți reporteri ai jurnalismului de justiție.
„De 28 de ani mă aflu într-un mariaj exclusiv cu PRO-ul, mariaj exclusiv cu Știrile PRO TV”, a mărturisit Ovidiu într-un interviu recent.
Astăzi, numele său este sinonim cu profesionalismul în jurnalismul de justiție, abordând subiecte complexe precum dosarele de corupție, crima organizată, activitatea DNA, DIICOT, CSM și schimbările legislative care au impact asupra societății.
De acolo, a crescut constant, devenind o voce respectată în domeniul său.
Chiar și în 2019, Pro TV îl descria drept unul dintre cei mai experimentați jurnaliști ai redacției, cu 17 ani de reportaje și anchete în spate. Astăzi, cu aproape trei decenii de experiență, Ovidiu Oanță continuă să fie un model pentru tinerii care visează să facă din jurnalism nu doar o meserie, ci o misiune.
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