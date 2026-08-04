Îl recunoști? Este unul dintre cei mai mari jurnaliști din România, cu zeci de ani de carieră la Pro TV

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Și-a început cariera ca reporter pe 1 august 1998, iar acum este astăzi unul dintre cei mai respectați profesioniști din România. S-a dedicat postului de televiziune care l-a consacrat, devenind unul dintre cei mai cunoscuți reporteri ai jurnalismului de justiție.

Ovidiu Oanță, de la începuturi la succesul în jurnalismul de justiție

În 1998, Ovidiu Oanță pășea timid în lumea televiziunii la Știrile PRO TV. Acum, după 28 de ani de carieră în domeniul justiției, este unul dintre cei mai apreciați și experimentați jurnaliști români.

„De 28 de ani mă aflu într-un mariaj exclusiv cu PRO-ul, mariaj exclusiv cu Știrile PRO TV”, a mărturisit Ovidiu într-un interviu recent.

Astăzi, numele său este sinonim cu profesionalismul în jurnalismul de justiție, abordând subiecte complexe precum dosarele de corupție, crima organizată, activitatea DNA, DIICOT, CSM și schimbările legislative care au impact asupra societății.

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28 de ani de ProTV

Imaginile de arhivă publicate recent pe rețelele de socializare dezvăluie un Ovidiu Oanță la început de drum, un tânăr ambițios care pășea pentru prima oară în redacția PRO TV.

„Nu bănuiam atunci că voi ajunge să am o carieră atât de frumoasă și de plină de provocări», scrie jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

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De acolo, a crescut constant, devenind o voce respectată în domeniul său.

Chiar și în 2019, Pro TV îl descria drept unul dintre cei mai experimentați jurnaliști ai redacției, cu 17 ani de reportaje și anchete în spate. Astăzi, cu aproape trei decenii de experiență, Ovidiu Oanță continuă să fie un model pentru tinerii care visează să facă din jurnalism nu doar o meserie, ci o misiune.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ovidiu Oanță

Sursă foto: Facebook

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