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Spike și Livia Eftimie, din nou împreună. Cum au fost surprinși în vacanță, în Grecia

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Spike și Livia Eftimie au decis să mai dea o șansă relației lor, spulberând complet ultimele bănuieli despre un final definitiv. Deși în ultima vreme zvonurile despre o separare iremediabilă căpătaseră amploare, imaginile recente surprinse în timpul sejurului lor pe litoralul mediteranean infirmă total aceste ipoteze.

Trecând peste disputele din trecut și valul de reacții negative, cei doi au ales să își reia povestea și să se bucure din nou de clipe de liniște împreună.

Vacanță romantică pe o insulă din Grecia

Ceea ce părea a fi un capitol încheiat definitiv din viața ambilor parteneri s-a dovedit a fi doar o scurtă pauză. Surprinși recent pe o plajă însorită din Grecia de paparazzi Cancan, Spike și fosta soție a lui Cătălin Bordea s-au comportat ca un cuplu fericit și lipsit de griji, dovedind că între ei există în continuare o chimie puternică.

Imagini de la fața locului îi arată pe cei doi în ipostaze extrem de apropiate, spulberând complet ideea că artistul și-ar fi refăcut viața în brațele altcuiva, după ce tentativa de a forma un cuplu cu Sabrina Sarrad s-a stins rapid.

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Ce spune artistul despre acuzațiile care i s-au adus

Relația dintre Spike și Livia a fost privită cu mult scepticism încă de la început, fiind marcată de zvonul că ar fi început înainte ca ea să divorțeze oficial de fostul soț. Invitat în cadrul podcastului „Fain & Simplu”, moderat de Mihai Morar, Spike a ținut să lămurească aceste acuzații și a insistat că nu el a fost motivul pentru care căsnicia dintre Livia și Cătălin Bordea s-a destrămat. Artistul a punctat că problemele dintre foștii soți erau mult mai vechi și că a aflat despre degradarea relației lor din întâmplare, în timpul unor înregistrări de studio.

 

„Nu am luat nicio soție a niciunui prieten, vreodată. Când îi făcea Cătălin piesa «Pot să vin la tine să faci tu o piesă?». «Da, bine, nu am nicio problemă». Și la un moment dat, am terminat piesa, Livia era jos, se uita în jos și eu zic: «Ce ai, mă? Ți-a făcut ăsta, ești nebun la cap, piesa de dragoste». Și ea se uita la mine, făcea… Zic: «Wow, ce se întâmplă?». Și atunci am aflat prima dată că ea încearcă să explice de vreo doi ani de zile că nu mai simte și că la un moment dat nu o să mai fie împreună. Și ăla a fost momentul în care am aflat eu, nu știa cum să spună celorlalți, asta e problema ei, întreab-o pe ea, că eu nu stau să vorbesc în numele ei”, a explicat Spike.

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O relație consumată înainte de apariția lui

Mergând mai departe cu explicațiile, cântărețul a subliniat că ruptura dintre Livia și Bordea începuse cu mult înainte ca el să devină o prezență constantă în viața ei. Deși admite că apariția lui a accelerat deznodământul, el refuză să fie considerat un factor distructiv într-o familie despre care susține că nu mai era, de fapt, funcțională.

„Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă. Nu m-am dus să o trag de mână. Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia. Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată.

Eu am picat la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el”, a mai adăugat artistul.

Foto- Facebook

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