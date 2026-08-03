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Tom Segura și Christina Pazsitzky, unul dintre cele mai îndrăgite și sudate cupluri din industria divertismentului din Statele Unite, își spun „adio” după o relație de aproape două decenii.

Informația privind despărțirea celor doi comedianti a fost confirmată oficial de o sursă pentru publicația People, după ce primele detalii despre separare au fost lansate de platforma TMZ.

Vestea a luat prin surprindere comunitatea de stand-up comedy și milioanele de fani care îi urmăreau săptămânal. Segura (47 de ani) și Pazsitzky (50 de ani) nu împărțeau doar aceeași casă, ci și un adevărat imperiu media construit în jurul podcastului lor de uriaș succes, „Your Mom’s House”.

De la microfoanele deschise ale anilor ’90 la un imperiu în podcasting

Povestea lor a început cu mult înainte de a deveni celebri la nivel internațional. Cei doi s-au cunoscut în anii ’90, în cluburile de comedie unde încercau să își facă un nume participând la seri de „open mic”, alături de alți comici din valul lor, printre care și Joe Rogan.

După o lungă prietenie și colaborare profesională, s-au căsătorit în anul 2008. Ulterior, din distribuția vieții lor de familie au apărut cei doi copii ai cuplului: Ellis, născut în 2016, și Julian, născut în 2018. Deși viața de părinte a alimentat constant glumele lor de pe scenă, amândoi au fost extrem de atenți să își protejeze copiii de expunerea mediatică agresivă.

Proiectul lor de suflet, podcastul lansat împreună, s-a transformat în 2025 în YMH Studios, o rețea de producție de comedie extrem de profitabilă, al cărei canal de YouTube numără astăzi peste 1,8 milioane de abonați.

Umorul, puntea dintre viața de familie și scenă

Pe parcursul anilor, sinceritatea brută cu care discutau despre provocările din căsnicie a fost marca lor înregistrată. Într-un interviu acordat în trecut despre dinamica dintre ei, Christina Pazsitzky mărturisea cu umor despre stilul lor de viață: „Comedia este singurul loc în care toate defectele noastre și toate momentele penibile din viața de cuplu devin brusc active financiare. Dacă nu am râde de haosul din casa noastră și de creșterea copiilor, probabil am fi înnebunit de mult.”

La rândul său, Tom Segura vorbea adesea despre echilibrul fin dintre colaborarea profesională și viața de parteneri: „Să lucrezi zi de zi cu partenerul tău de viață este un test extrem. Secretul nostru a fost că ne-am respectat mereu reciproc talentul și am știut când să lăsăm ego-ul la ușă înainte de a intra în studio.”

Succese profesionale de vârf pe fundalul despărțirii

Despărțirea celor doi vine într-un moment de maximă vizibilitate profesională pentru ambii artiști, în special pentru Tom Segura. Serialul său de comedie lansat pe Netflix, „Bad Thoughts”, a obținut două nominalizări la premiile Emmy 2026, la categoriile „Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series” și „Outstanding Performer in a Short Form Comedy or Drama Series”. Această recunoaștere completează un portofoliu impresionant pentru Segura, care are la activ șase show-uri speciale lansate pe platformă, cel mai recent fiind „Tom Segura: Teacher” din 2025.

Nici Christina Pazsitzky nu s-a lăsat mai prejos, având două spectacole de succes pe Netflix, „Mother Inferior” și „Mom Genes”, dar și o afacere în plină expansiune în industria cosmetică prin brandul său personal de produse pentru buze și farduri.

Reprezentanții oficiali ai ambilor comediantți au fost contactați pentru a oferi detalii suplimentare privind custodia celor doi copii și viitorul proiectelor comune din cadrul YMH Studios, însă aceștia nu au emis încă un comunicat detaliat cu privire la termenii separării.

Foto – Instagram

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