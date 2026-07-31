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Eren Kasikci, celebrul câștigător al sezonului 2021 al emisiunii MasterChef Turcia, a fost găsit fără viață în locuința sa din cartierul Kilyos, situat în districtul Istanbulului, după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu el încă din ziua precedentă.

Echipele medicale ajunse la fața locului au confirmat decesul bucătarului în vârstă de doar 37 de ani, iar Parchetul General din Istanbul a deschis o anchetă oficială pentru a stabili împrejurările a ceea ce autoritățile au încadrat drept o moarte suspectă.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Istanbul, unde experții vor efectua necropsia pentru a determina cauza exactă a morții.

Descoperirea de la fața locului și intervenția jandarmeriei

Semnalul de alarmă a fost tras de soția bucătarului, care a devenit extrem de îngrijorată după ce l-a apelat în repetate rânduri fără ca cineva să răspundă la telefon. În acel moment, ea a luat legătura cu un prieten de familie din Istanbul, rugându-l stăruitor să meargă la locuința din Kilyos pentru a verifica dacă totul este în regulă. Ajuns la adresa respectivă, bărbatul a bătut la ușă, însă nu a primit niciun răspuns, notează presa internațională.

Fără să stea pe gânduri, prietenul de familie a alertat de urgență echipele medicale și jandarmeria — forța de ordine din Turcia responsabilă de zonele rurale și semi-rurale. Echipajele de salvare au păstruns în locuință și l-au găsit pe Eren Kasikci inconștient în dormitor, declarând decesul pe loc.

În presă au apărut detalii suplimentare despre scenă, menționându-se că mâna bucătarului părea să fie întinsă spre niște medicamente aflate pe noptieră, însă autoritățile nu au confirmat oficial această ipoteză, ancheta fiind în plină desfășurare.

Drumul spre succes: de la bucătăriile din Istanbul la titlul de MasterChef

Născut în Kirikkale în anul 1989 și având origini în provincia nordică Tokat, Eren Kasikci a avut un parcurs profesional remarcabil. Deși a studiat inițial turismul la Universitatea Ondokuz Mayis, nu a finalizat aceste studii, alegând să își urmeze adevărata pasiune.

Între anii 2012 și 2013 a urmat cursurile profesionale de gastronomie ale unei școli private, după care și-a consolidat experiența lucrând în mai multe hoteluri de top din Istanbul. Ulterior, s-a mutat pe insula Egeeana Gokceada, unde a activat ca chef într-un hotel dedicat surferilor.

Recunoașterea la nivel național a venit în anul 2021, când a participat la MasterChef Turcia și a câștigat trofeul competiției. Cunoscut de public sub porecla „Kizil Sakal” („Barba Roșie”), bucătarul s-a remarcat prin stilul său extrem de disciplinat și prin atenția deosebită acordată gustului. Popularitatea sa i-a adus ulterior invitații în edițiile speciale ale show-ului TV, precum All Star și Cupa de Aur (Altin Kupa).

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Planuri de extindere curmate brusc și un mesaj emoționant despre fiica sa

După succesul din televiziune, Kasikci s-a întors în Istanbul și și-a lansat propriul brand de restaurante, Kizil Sakal Sandwich & Burger. În ultima perioadă, el muncea intens pentru extinderea afacerii și pregătea deschiderea unei noi locații în cartierul Kurtkoy din districtul Pendik, apropiații declarând că bucătarul menținea un ritm de muncă foarte solicitant. Ultimul său popas la restaurant fusese făcut cu doar două zile înainte de a fi găsit mort.

După aflarea trágicei vești, utilizatorii de pe rețelele de socializare au redistribuit un comentariu emoționant pe care Kasikci îl făcuse anterior despre fiica sa, Maya. Întrebat la acel moment dacă numele fetiței are legătură cu munca sa de zi cu zi în bucătărie, având în vedere că maya înseamnă maia sau drojdie în limba turcă, bucătarul a oferit un răspuns profund:

„Toată lumea știe că lucrez îndeaproape cu pâinea, dar maya înseamnă de fapt existență. Nimic nu poate exista fără maya.”

Eren Kasikci lasă în urmă o soție îndurerată și o fiică. Ceremonia funerară va avea loc vineri, după rugăciunea de după-amiază, la Yenidogan Cemevi. În urma slujbei religioase, trupul neînsuflețit va fi transportat în provincia Tokat, locul de origine al familiei sale, unde va fi înmormântat.

Foto – Instagram

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