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A murit maestrul marionetelor Ronnie Le Drew, omul din spatele personajelor care au marcat copilăria unor generații întregi

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Raluca Vițu
.  Actualizat 30.07.2026, 11:54
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Ronnie Le Drew, artistul britanic rămas în memoria colectivă pentru că i-a dat viață celebrului personaj Zippy din emisiunea pentru copii Rainbow, a murit la vârsta de 78 de ani, după o scurtă suferință. Trista veste a fost confirmată oficial de organizația British Puppet Guild, al cărei președinte era chiar reputatul maestru al marionetelor.

Decenii de magie pe micul ecran și în mari producții de cinema

Cu o carieră de o diversitate impresionantă, maestrul născut în Canada nu s-a limitat doar la succesul fenomenal al emisiunii Rainbow, un proiect conceput inițial ca răspuns britanic la Sesame Street. Ronnie Le Drew a făcut parte din distribuția unor producții cinematografice de cult care au marcat pop-culture-ul mondial.

Printre acestea se numără legendarul film Labyrinth din 1986, unde a colaborat cu David Bowie, comedia muzicală Little Shop of Horrors, dar și celebrul lungmetraj The Muppet Christmas Carol din 1992. Pe lângă activitatea din televiziune și film, Le Drew a fost un pedagog dedicat, co-fondând London School of Puppetry pentru a transmite mai departe secretele acestei meserii complexe.

Omagii emoționante din partea breselei și a familiei

Reacțiile la aflarea veștii s-au succedat rapid, colegii și cei dragi aducând un ultim omagiu unui om apreciat la fel de mult pentru generozitatea sa, pe cât era de admirat pentru talent.

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Reprezentanții organizației British Puppet Guild au transmis un mesaj profund de regret pentru pierderea celui care le-a fost lider timp de un deceniu: „Suntem întristați să anunțăm decesul președintelui și prietenului nostru Ronnie Le Drew, în urma unei scurte suferințe. Ronnie a fost președintele nostru timp de 10 ani, fiind probabil cel mai activ și cel mai implicat președinte pe care l-am avut sau pe care îl vom avea vreodată.

Participa la aproape fiecare eveniment, fie el online sau în persoană, adesea susținând reprezentații când i se cerea și fiind mereu dornic să stea de vorbă, să spună povești și să binedispună publicul în orice mod putea.”

La rândul său, fiul artistului, John Le Drew, a împărtășit durerea familiei prin intermediul rețelelor de socializare: „Suntem devastați să anunțăm că tata s-a stins din viață în această dimineață, după o scurtă boală. Cu toții suntem în doliu și plângem pierderea unui om atât de blând și minunat.”

O moștenire artistică ce va dăinui peste generații

Iubit pentru umorul său și pentru energia neobosită, Ronnie Le Drew a continuat să profeseze și să vorbească despre pasiunea vieții sale până în ultimele momente. Într-o apariție recentă în cadrul canalului de YouTube My 70s TV Childhood, maestrul privise înapoi cu nostalgie și autoironie către momentul în care acceptase să îl interpreteze pe Zippy, caracterizând acea etapă decisivă drept „un contract pe șase săptămâni care a durat 20 de ani”.

Foto – captură video

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