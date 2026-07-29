Madison Beer și Justin Herbert s-au logodit la mai puțin de un an de când s-a aflat că sunt un cuplu

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Cântăreața Madison Beer și jucătorul de fotbal american Justin Herbert s-au logodit! Cuplul a făcut anunțul pe 28 iulie, printr-o postare pe Instagram.

Madison Beer și Justin Herbert s-au logodit

Madison Beer (27 de ani) și Justin Herbert (28 de ani) pot începe oficial planificarea nunții. Cântăreața și sportivul au anunțat printr-o postare comună pe rețelele sociale că s-au logodit. „Vă fac cunoștință cu logodnicul meu”, au scris în dreptul postării.

Echipa Chargers a reacționat rapid la această veste, publicând o postare prin care felicită cuplul pe platforma X, fostul Twitter.

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Cum a început relația dintre Madison Beer și Justin Herbert

Herbert și Beer au fost surprinși împreună prima dată în august 2025, ulterior participând la diverse evenimente sportive din zona Los Angelesului în lunile care au urmat.

Jucătorul de fotbal american este o persoană destul de rezervată, concentrată exclusiv pe fotbal, dar acest lucru pare să se schimbe treptat de când formează un cuplu cu Beer. Herbert a ales să nu participe la activitățile de extrasezon ale echipei lui pentru a o susține pe cântăreață la începutul turneului ei, „Locket Tour”.

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Justin Herbert a apărut într-un videoclip de-a lui Madison Beer

Herbert a apărut, de asemenea, în videoclipul piesei „lovergirl”, în care cei doi sunt filmați în ipostaze tandre pe plajă și pozând împreună într-o cabină foto, printre altele, pe parcursul celor aproape trei minute și jumătate ale piesei.

Herbert speră la mai mult noroc în sezonul NFL din 2026, după un sezon cu suișuri și coborâșuri anul trecut, în care a jucat în spatele unei linii ofensive afectate de accidentări.

Foto: Instagram

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