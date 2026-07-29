Carmen Brumă și Mircea Badea nu iau masa împreună. Cum stau lucrurile în familia lor: „La noi în casă se mănâncă separat”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Carmen Brumă și Mircea Badea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi au împreună un fiu pe care îl învață despre alimentația sănătoasă și importanța mișcării. Întreagă familie se află în vacanță în Grecia, iar Carmen arată senzațional în costum de baie. Ea a explicat cum face să își mențină silueta perfectă și a mărturisit că ea și soțul ei nu mănâncă împreună.

Ce cumpărături face Carmen Brumă

Soția lui Mircea Badea a vorbit despre faptul că ea este cea care face cumpărăturile pentru casă, mai ales când vine vorba despre fructe, legume și carne. Ea a explicat cum arată o farfurie obișnuită pentru ea.

„În general eu mă ocup de cumpărături și îmi place să mă duc în magazin și la piață mai ales atunci când e vorba despre fructe, legume, carne. Am grijă să avem mereu în casă carne, ouă, legume, fructe, semințe, lactate, cereale și încerc să gătesc cât de des pot. Regula de bază pe care o respectăm 80% din timp e următoarea: jumătate din farfurie legume diverse, un sfert făinoase și un sfert proteine, carne, ouă, lactate”, a spus Carmen Brumă pentru Click.

Vedeta a mărturisit că nu bea alcool și că se hidratează constant.

Citește și: Carmen Brumă dă cărțile pe față: De ce mișcarea devine obligatorie după 40 de ani. Schimbările uimitoare pe care le aduce în metabolism, energie și viața intimă

Pe de altă parte, Mircea Badea nu crede în diete și spune că singura regulă este mișcarea.

„Subiectul cu dietele mă obosește. Zici că trimitem rachete pe lună. De ce îți trebuie diete? Nu este suficient să mănânci mai puțin? Mănâncă aceleași lucruri care îți plac, dar scade cantitatea. Mișcă-te un pic pe jos. Nu îți trebuie echipament pentru așa ceva. Frățioare, mergi până la colț și înapoi. Du-te și mai du gunoiul o dată, de exemplu. Mergi până la ghenă și înapoi de două ori. Și mănâncă mai puțin”, spunea realizatorul Tv în urmă cu ceva timp.

De ce nu mănâncă alături de partenerul ei

Carmen Brumă a spus că ea nu mănâncă împreună cu partenerul ei, pentru că au regimuri alimentare diferite. Mircea Badea suferă de intoleranță la gluten.

„La noi în casă se mănâncă separat, pentru că Mircea are un regim fără gluten, iar eu și Vlad nu”, a explicat Carmen Brumă.

Vedeta a vorbit despre cât de importantă este hidratarea pentru a evita retenția de apă.

„Nu beau alcool, mă hidratez constant. De multe ori confundăm setea cu foamea, mai ales când suntem relaxați, stăm la plajă sau petrecem mult timp afară. Din acest motiv, am grijă să beau apă constant pe parcursul zilei, nu doar atunci când apare senzația de sete. În plus, o hidratare bună mă ajută să mă simt mai bine, să am mai multă energie, să evit retenția de apă și să fac alegeri alimentare mai bune. În zilele foarte călduroase aleg și apă carbogazoasă, iar uneori adaug felii de lămâie, mentă, busuioc sau pentru un gust mai plăcut”, a mai spus Carmen Brumă.

Urmărește-ne pe Google News