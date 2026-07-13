Bianca Drăgușanu și-a făcut otoplastie. „Am făcut-o și pe asta!” Cum s-a fotografiat cu capul bandajat după operație

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Bianca Drăgușanu și-a surprins din nou fanii cu o schimbare radicală de look. Cunoscută pentru asumarea totală a intervențiilor estetice și pentru pasiunea sa legată de îmbunătățirea aspectului fizic, vedeta a trecut recent printr-o nouă procedură chirurgicală.

De această dată, blondina a apelat la medicul estetician pentru o otoplastie, intervenție menită să modifice forma și poziția urechilor. Imediat după operație, Bianca s-a afișat în mediul online cu capul bandajat, oferindu-le urmăritorilor săi detalii din perioada de recuperare.

Primele zile de recuperare după otoplastie

La doar două zile de la vizita în clinica de specialitate, Bianca Drăgușanu s-a filmat pe rețelele de socializare în timp ce mergea la controlul medical. Deși a recunoscut că primele 48 de ore au fost destul de dificile din cauza disconfortului, vedeta se declară optimistă și extrem de mulțumită de decizia luată. Aceasta va fi nevoită să poarte un bandaj compresiv timp de aproximativ zece zile, până când va putea admira rezultatul final.

„În cazul în care vă întrebați ce fac eu duminică, iată că am venit să îmi schimb pansamentul, pentru că vineri mi-am făcut otoplastia despre care v-am tot vorbit. Am făcut-o și pe asta! Am avut două zile în care mi s-a spus că nu am să pot dormi, dar de astăzi se pare că lucrurile încep să se prezinte foarte bine”, le-a explicat Bianca Drăgușanu fanilor de pe platformele sociale.

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Planuri mari pentru toamnă: Urmează un lifting facial „invizibil”

Fanii care credeau că vedeta se va opri aici au fost rapid contraziși. Bianca Drăgușanu a profitat de ocazie pentru a dezvălui că are deja stabilite următoarele programări la estetician. Următorul pas pe lista sa de dorințe este un lifting facial endoscopic, o procedură complexă care promite un efect de întinerire natural, fără semne vizibile la nivelul feței. Vedeta a subliniat că nu îndeamnă pe nimeni să îi urmeze exemplul, însă ea personal investește timp și resurse în această pasiune.

„Următoarea intervenție va fi un lifting endoscopic, care presupune și ridicarea mușchilor, adică mușchii feței în sus. Eu nu spun nimănui să facă ca mine, eu sunt pasionată de acest domeniu, să îmi fac chestii, mă documentez foarte mult înainte. Va fi un lifting endoscopic, cu cicatrici invizibile pentru că se face undeva în păr, cu care voi ridica și mușchii”, a mărturisit blondina, dornică să obțină un chip perfect sculptat.

Încă o vizită la estetician programată la finalul lunii octombrie

Lista schimbărilor nu se rezumă doar la nivelul fizionomiei. Într-o totală transparență față de comunitatea sa, Bianca Drăgușanu a anunțat că calendarul său medical include și o intervenție la nivelul bustului. Până la sfârșitul toamnei, vedeta va trece printr-o nouă schimbare de proporții, optând de această dată pentru o procedură de reducere.

„La sfârșitul lunii octombrie, voi face o micșorare de sâni”, a concluzionat Bianca Drăgușanu.

Prin aceste noi destăinuiri, vedeta își reconfirmă statutul de „regină a transformărilor” din showbiz-ul autohton, demonstrând că nu se teme de bisturiu atunci când vine vorba de imaginea sa.

Foto – Facebook / Instagram

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