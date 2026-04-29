Bianca Drăgușanu îi dă replica Vicăi Blochina: „Cred că doamna se autocaracterizează”. Cum încearcă fosta balerină să atenueze conflictul

Bianca Drăgușanu și Vica Blochina au ajuns din nou în centrul atenției, după ce o serie de declarații controversate au reaprins discuțiile despre prietenia lor tumultuoasă. Deși au fost apropiate în trecut, cele două vedete par să fi păstrat mai mult distanța în ultimii ani, iar opiniile exprimate recent de Vica Blochina au dat naștere unor noi tensiuni.

Bianca Drăgușanu îi răspunde Vicăi Blochina

Vica Blochina, într-un podcast, a făcut afirmații care au pus la îndoială caracterul Biancăi Drăgușanu. Fosta balerină a descris-o pe Bianca drept o persoană care „te lasă când îți este lumea mai dragă” și a subliniat că nu ar putea fi niciodată prietenă „la cataramă” cu ea.

„Sunt oameni cu care e mișto să ieși, doar pentru a se uita lumea la tine. Spre exemplu, Bianca Drăgușanu. Nu poate să fie prietenă bună niciodată. Te vinde oricând. Nu te bârfește sau ceva, nu în sensul ăsta, dar te lasă baltă, când nu te aștepți. Eu cu Bianca suntem prietene de conjunctură. Nu am putut să fiu prietenă foarte bună cu ea niciodată”, a declarat Vica Blochina.

Bianca Drăgușanu nu a rămas tăcută în fața acestor acuzații. Cu un ton calm și diplomatic, designerul a răspuns printr-o frază care sugerează că observațiile Vicăi spun mai multe despre aceasta decât despre Bianca.

„Cred că doamna se autocaracterizează. Eu nu vând, doar cumpăr. Îi mulțumesc pe aceasta cale pentru «prietenia acordată»”, a afirmat Bianca Drăgușanu pentru Cancan.

Vica Blochina vine cu clarificări

După ce declarațiile sale au stârnit o serie de interpretări, Vica Blochina a revenit cu clarificări. Ea a subliniat că termenul ”te vinde” nu a fost folosit în sensul de trădare, ci mai degrabă pentru a descrie o situație în care Bianca Drăgușanu ar putea „lăsa baltă” pe cineva.

„Despre Bianca Drăgușanu nu am nimic rău de spus… Nu m-am referit prin cuvintele «că te vinde» decât la faptul că «te poate lăsa baltă într-o situație». Ideea este că, deși vorbesc perfect limba română și stau în București de peste 20 de ani, totuși sunt expresii care au mai multe nuanțe și sensuri, pe care se poate să le mai încurc, eu fiind vorbitor fluent în lituaniană”, a explicat Vica Blochina.

De-a lungul anilor, Bianca Drăgușanu și Vica Blochina au avut o relație marcată de apropieri și îndepărtări.

