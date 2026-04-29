Ema Oprișan, declarații neașteptate despre Răzvan Kovaks: „Știe că am să tac pentru cei mici. Cred că puțin profită de chestia asta!” Detaliul neștiut despre relația lor

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ema Oprișan a decis să pună cărțile pe masă și să ofere detalii neștiute despre situația tensionată în care se află alături de tatăl copiilor săi, Răzvan Kovaks. După săptămâni în care numele lor au fost pe buzele tuturor, fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a explicat că, dincolo de luminile reflectoarelor, realitatea este mult mai complexă și departe de a fi rezolvată.

Deși despărțirea este un fapt asumat, interacțiunile dintre cei doi foști parteneri rămân blocate într-un cerc vicios al frustrărilor și al neînțelegerilor.

În ciuda faptului că publicul aștepta un verdict clar privind divorțul sau separarea definitivă, Ema recunoaște că procesul de tranziție este unul anevoios. Comunicarea rămâne principala barieră, iar încercările de a ajunge la un numitor comun au eșuat până acum, lăsând loc interpretărilor și tensiunilor constante.

Între răzbunare și neputința de a comunica

Deși s-au revăzut în repetate rânduri pentru a discuta chestiuni administrative sau personale, Ema Oprișan susține că dialogul constructiv lipsește cu desăvârșire. Frustrările adunate în timpul relației și după ruperea acesteia par să fie mai puternice decât dorința de a clarifica situația, transformând fiecare întâlnire într-un moment de stagnare.

„Suntem într-un proces de înțelegere, încă nu am reușit să vedem ce și cum. Într-un proces de înțelegere cu mine, cu Răzvan, cu tot. Încă nu mă situez în nicio poziție… Despărțirea nu se schimbă cu absolut nimic, este vorba despre relația pe care ar trebui să o avem. Momentan ne cam încurcăm atribuțiile, și atunci… Nu am stabilit absolut nimic!

Ne-am întâlnit de foarte multe ori, dar nu am reușit să discutăm absolut nimic, legat de absolut nimic. Cred că frustrările pe care amândoi le-am strâns în perioada aceasta, în care fiecare s-a răzbunat pe fiecare, asta ne-a împiedicat să vorbim”, a declarat fosta concurentă de la Insula Iubirii pentru Spynews.ro.

Puterea asupra copiilor și controlul prin absență

Un alt punct sensibil în declarațiile Emei îl reprezintă rolul de tată al lui Răzvan Kovacs. Aceasta recunoaște calitățile lui în relația cu cei mici, dar subliniază un aspect dureros: faptul că bărbatul ar folosi atașamentul copiilor ca pe o pârghie de control asupra ei. Potrivit acesteia, există o diferență majoră între iubirea paternă autentică și momentele în care acesta dorește să își demonstreze superioritatea în fața fostei partenere.

„A fost un pact tacit, fără să discutăm absolut nimic. Doar pentru a face copiii să nu simtă. Singurul lucru pentru care nu am să îi reproșez absolut nimic lui Răzvan din ce a fost între noi, decât ce prostii face în prezent, este faptul că este genial, până o ia el razna. Face și cu copiii niște chestii doar pentru a-mi demonstra mie că are putere asupra lor.

Și că eu am nevoie de el, dar nevoia mea este pur și simplu pentru copii. Adică, dacă copiii mei vor să îl vadă și plâng după el, atunci copiii mei au tot dreptul să îl vadă”, a explicat Ema.

Orgoliul sacrificat de dragul liniștii în familie

Ema Oprișan a vorbit cu sinceritate și despre vulnerabilitatea în care se află, admițând că este dispusă să accepte multe compromisuri pentru ca cei mici să nu fie afectați de „nebunia” separării. Aceasta consideră că Răzvan este conștient de acest punct slab al ei și nu ezită să profite de situație, fie voluntar, fie involuntar, pentru a o menține într-o stare de toleranță forțată.

„Nu e interpretabil nimic, mă refer strict la faptul că știe că copiii vor la el și știe că îmi voi călca de fiecare dată peste orgoliu și am să trec cu vederea multe chestii doar să fie pace între noi și să fie totul ok.

Știe că copiii pentru mine sunt foarte importanți și, chiar dacă aș fi supărată pentru situația noastră, am să tac pentru cei mici. Cred că da, și voluntar și involuntar, puțin profită de chestia asta, pentru că e normal. Numai un prost nu ar profita de faptul că știe că copiii vor la el, că îl iubesc. Știe că pe mine mă păstrează caldă pentru că îmi doresc o relație ok pentru copii”, a mai adăugat vedeta.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News