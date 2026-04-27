Ema Oprișan, confesiuni dureroase despre momentul în care a fost nașă de botez cu Răzvan Kovacs, imediat după despărțire: „M-am simțit copleșită. Toată lumea se uita la mine” / EXCLUSIV

Ema Oprișan a oferit detalii dureroase despre momentul în care ea și Răzvan Kovacs au fost nași de botez, la scurt timp după despărțire. Deși prietenii lor știau despre despărțire, și i-au dorit în continuare ca părinți spirituali pentru copilul lor.

Ema Oprișan, confesiuni dureroase despre momentul în care a fost nașă de botez cu Răzvan Kovacs, imediat după despărțire

Ema Oprișan și-a deschis sufletul în emisiunea Fresh by Unica, unde a povestit că ea și Răzvan Kovacs nu și-au vorbit înainte să boteze copilul unor prieteni de la Timișoara, fiind despărțiți. Cu toate acestea, Ema și Răzvan au lăsat de o parte problemele dintre ei pentru a deveni părinți spirituali.

„Eu cu Răzvan nu am vorbit. N-am vorbit deloc. M-au sunat prietenii noștri și au zis: «Măi, noi vă dorim. Poți să faci chestia asta?». Și am zis: «Oricât de multă supărare aș avea pe Răzvan în momentul ăsta, eu știu ce înseamnă el ca părinte pentru copiii mei și știu ce înseamnă ca părinte spiritual pentru copilul vostru. Frustrarea mea n-are nicio legătură cu relația pe care noi o avem cu voi și cu copiii voștri. N-am vorbit cu el, nu știu dacă vine, nu știu dacă o să fie ok. Sper doar să aibă decența și puterea». Și m-am trezit că suntem la eveniment și că pare că nimic nu s-a întâmplat”, a povestit Ema, la Fresh by Unica.

„Am trăit experiența Insulei, numai că de o mie de ori mai intens”

Deși a fost bucuroasă să le fie alături prietenilor ei, Ema Oprișan a mărturisit că s-a simțit copleșită și privită sub lupă la momentul evenimentului.

„M-am simțit copleșită, pentru că toată lumea se uita. Întâi am fost dimineața cu copiii în mall. I-am îmbrăcat și am cumpărat niște cadouașe. Și toată lumea se uita la mine și am trăit experiența Insulei, numai că de o mie de ori mai intens. Dar după am încercat să mă detașez de tot ceea ce este în online și de ceea ce se întâmplă real în viața mea. Și să știți că, atunci când considerați că nu aveți putere, iese din voi o putere atât de mare, încât nici nu vă puteți da seama câte lucruri puteți face”, a mai împărtășit ea.

„Eu sunt slabă emoțional. (…) Dar atunci, în mine s-a creat o putere care s-a detașat de tot ce exista”

Ema se consideră slabă emoțional, dar mărturisește că această experiență a făcut-o să descopere cât de puternică este de fapt. În aceste momente dificile, Ema se concentrează pe creșterea copiilor ei și se încarcă pozitiv din bucuria lor.

„Lumea spune că sunt puternică. Nu sunt puternică. Eu sunt slabă emoțional. Eu gândesc cu inima. Dacă sufăr, sufăr maxim. Dacă iubesc, iubesc maxim. Dar atunci, în mine s-a creat o putere care s-a detașat de tot ce exista.

Și am putut să fiu acolo doar pentru că mi-am văzut copiii fericiți lângă el, pentru că mi-am dat seama că evenimentul oamenilor este mai important decât tot circul care se întâmplă în viața mea, mai important decât toată neliniștea și întrebările pe care le aveam eu în interior și pe care aș fi vrut să i le pun așa în față și să i le bag așa pe gât”, a mai spus Ema.

După eveniment, Ema s-a întors la București, iar Răzvan a rămas la Timișoara cu cei doi copii. Ema și Răzvan au o fetiță împreună, Luna, iar Ema mai are un fiu dintr-o fostă relație, pe nume Noah.

