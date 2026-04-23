Ema Oprișan și Răzvan Kovacs s-au împăcat și nu se mai grăbesc să divorțeze: „Amândoi am greșit, amândoi am reacționat într-un mod care nu era ok"

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs s-au împăcat și nu se mai grăbesc să divorțeze: „Amândoi am greșit, amândoi am reacționat într-un mod care nu era ok”

Oana Savin
Ema Oprișan și Răzvan Kovacs și-au amânat divorțul și s-au împăcat. Fosta concurentă de la „Insula iubirii” nu s-a prezentat la notariat pentru a semna actele de divorț, iar câteva ore mai târziu anunța că ea și soțul ei au luat o decizie importantă pentru familia lor.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au amânat divorțul

În ziua în care Ema Oprișan și Răzvan Kovacs treb uiau să divorțeze oficial, femeia nu s-a prezentat la notar pentru a semna actele. Acum cei doi trebuie să înainteze actele la judecătorie, dar bărbatul spune că nu se grăbesc să facă acest pas. Astfel, Ema și Răzvan vor mai rămâne o perioadă soț și soție.

În weekend, foștii concurenți de la „Insula Iubirii” au fost nașii copilului unor prieteni comuni și chiar au împărțit camera de hotel, alături de cei doi copii ai lor. După aceste clipe petrecute împreună, aceștia au realizat că este timpul să face pace.

Dacă până acum se grăbeau să devină din nou liberi, acum Răzvan Kovacs spune că are alte priorități.

Momentan avem alte priorități. Încercăm să ne împărțim timpul cu copiii în așa fel încât să fie bine pentru amândoi, să ne putem face treburile. Prioritatea noastră e să fie ei ok. Noi încercăm să fim adulți”, a declarat el pentru Spynews.

Nu amânăm. Momentan, hârtia în sine nu e o prioritate. Eu oricum sunt același derbedeu, și divorțat, și căsătorit”, a mai spus Răzvan Kovacs.

Citește și: Ema Oprişan, despre relaţia dintre Ella Vişan şi Răzvan Kovacs: „Nu există să fie mama vitregă. Dacă el alege relaţia, să fie fericiţi împreună” / EXCLUSIV

Ema Oprișan a confirmat împăcarea

În timp ce Răzvan Kovacs spunea că nu se mai grăbesc cu divorțul, Ema Oprișan organiza o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, unde a confirmat că s-a împăcat cu soțul ei.

Cei doi nu vor mai forma un cuplu, Răzvan aflându-se deja într-o relație cu Ella Vișan, dar au ales să facă pace și să nu își mai arunce vorbe grele, de dragul copiilor lor, alegând să păstreze o relație decentă.

Da, m-am împăcat cu Răzvan. Sper să avem o relație cum am avut-o zilele acestea, legat de copii. Nu avem maturitate emoțională, pentru a discuta despre ce s-a întâmplat. Nu îmi doresc ca ai noștri copii să ne vadă certându-ne. Cu siguranță, la un moment dat, va ieși frustrarea din noi, pentru că amândoi am greșit, amândoi am reacționat într-un mod care nu era ok”, a explicat Ema Oprișan.

Aceasta a ținut să menționeze că nu este vorba de o împăcare de cuplu, ci una parentală.

Nu este vorba de împăcare – cuplu- este doar păstrarea limitelor între ce am avut, ce este și cum suntem ca părinți”, a subliniat Ema Oprișan.

Sursă foto: Instagram

