Trucul la care apelează Anamaria Ferentz pentru a arăta impecabil la 50 de ani. „Pregătesc de seară pentru dimineață!” Ce mănâncă zilnic

Anamaria Ferentz a reușit să sfideze trecerea timpului, afișând o formă fizică spectaculoasă la vârsta de 50 de ani. Vedeta, care se pregătește pentru o dublă nuntă în America și România, a adoptat un stil de viață extrem de disciplinat, bazat pe un regim vegetarian riguros și mult sport.

Dincolo de genetica favorabilă, artista a eliminat complet zahărul din alimentație și pune sănătatea mai presus de plăcerile culinare, adoptând o dietă bogată în fibre și proteine organice.

Gătitul a devenit o activitate zilnică pentru ea, mai ales de când locuiește în Statele Unite alături de logodnicul său, Doug. Artista nu se ocupă doar de propria nutriție, ci gătește sănătos pentru întreaga familie, inclusiv pentru cei șapte copii ai viitorului său soț. Secretul ei constă în combinarea inteligentă a ingredientelor naturale și evitarea produselor procesate sau a prăjelilor care pot afecta metabolismul.

Micul dejun preparat „peste noapte” și lipsa condimentelor

Unul dintre cele mai importante aspecte ale dietei sale este organizarea. Anamaria nu lasă nicio masă la voia întâmplării și își pregătește micul dejun cu o seară înainte, pentru a se asigura că nutrienții sunt corect absorbiți. Aceasta folosește ingrediente bogate în Omega-3 și antioxidanți, preparându-și chiar și laptele vegetal în propria bucătărie pentru a evita aditivi ascunși.

„În general mănânc mâncăruri dietetice, sănătoase, fără pâine. Eu pregătesc de seară pentru dimineață într-un recipient: ovăz, semințe de chia, in, semințe de dovleac și de floarea soarelui, miez de nucă, căpșuni tăiate mărunt și lapte de ovăz sau de migdale făcut acasă, făcut de mine. Pun puțin din fiecare într-un borcănel și peste noapte se umflă și se face foarte bună, este delicioasă”, a explicat artista, pentru click.ro. Mai mult, vedeta a recunoscut că a ajuns într-un stadiu de disciplină în care savoarea preparatelor nu mai este o prioritate: „La mine nu trebuie să aibă gust mâncarea, important este să știu că e sănătoasă. Eu nu pun multe condimente în mâncare”.

Prânzul bazat pe proteine vegetale și cina fără prăjeli

La prânz, Anamaria Ferentz mizează pe volum și pe un aport ridicat de fibre, elemente esențiale pentru digestie și pentru menținerea senzației de sațietate. Meniul ei de prânz este o explozie de culori, bazată pe leguminoase și cereale integrale, pe care le combină cu alimente fermentate tradiționale, precum varza murată, pentru a-și susține flora intestinală.

Citeşte şi: Anamaria Ferentz, pregătiri pentru nuntă cu iubitul american. „Nu am fost niciodată mireasă. Este ceva ce ne dorim!” Când va avea loc marele eveniment

Citeşte şi: De ce a ales Anamaria Ferentz să trăiască în SUA. „Nu m-am dus să devin vedetă!” Cum e viața cu iubitul și cei 7 copii ai săi

Citeşte şi: Anamaria Ferentz, dezvăluiri despre viața alături de iubitul american: „Când am auzit că are 7 copii nu am vrut să îl cunosc”/ Exclusiv

„La prânz poți mânca salate și apoi trebuie în primul rând fibre, pe care le poți lua din tot felul de leguminoase, dar și din orez, quinoa, cuscus și proteină. De obicei pun soia organică și fac tot felul de combinații cu tofu, mai folosesc cartofi dulci și întotdeauna murături sau varză murată. Fac combinații sănătoase de legume la cuptor”, a detaliat vedeta.

Pentru cină, opțiunile sunt întotdeauna ușoare, pentru a nu suprasolicita organismul înainte de somn, bazându-se pe supe sau legume gătite la abur. Artista a reușit să impună acest regim și în cuplu: „Așa l-am obișnuit și pe Doug și amândoi mâncăm sănătos”.

