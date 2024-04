Anamaria Ferentz s-a întors recent în România și are de gând să sărbătorească Paștele aici, împreună mama ei. Invitată în emisiunea „La Măruță”, artista a povestit despre cum este viața ei în SUA cu iubitul Douglas și cei șapte copii pe care acesta îi are din fostele căsnicii.

De ce a plecat Anamaria Ferentz în SUA în 2010

Anamaria Ferentz, care va împlini anul acesta 49 de ani, a părăsit România în 2010, pentru a începe o viață nouă, departe de atenția publicului. Artista spune că și-a dorit să se mute undeva unde nu o cunoaște nimeni și să o ia de la zero.

„Am plecat în 2010. Sunt 14 ani. Sunt foarte recunoscătoare ție și Andrei, ei sunt printre preferații mei. Pentru că atunci când eu mi-am depus actele să devin, să stau acolo cu drept deplin, adică să am Green Card, mie îmi trebuiau niște scrisori de recomandare, eu mi-am depus atunci pentru niște abilități speciale de cântăreață, poți să faci treaba asta acolo, poți să fii doctor, poți să fii orice, scriitor, inventator, dacă ai abilități. Mi-au trebuit multe scrisori, am luat de la radio, de la televiziune, voi mi-ați dat semnătura, o să țin minte totdeauna, să știi”, i-a zis ea lui Cătălin Măruță.

Cum și-a câștigat Anamaria Ferentz primii bani în SUA

Contrat a ceea ce au crezut unii, Anamria Ferentz spune că nu a plecat peste Ocean pentru a-și face o carieră acolo, ci și-a dorit să se stabilească într-un loc unde nu este celebră. Iar America i s-a părut cea mai bună opțiune. La început a cântat în SUA pentru comunitățile de români, lucru care a ajutat-o. Abia mai târziu l-a cunoscut pe Doug. Pe lângă muzică, pentru a se întreține financiar, artista a intrat în domeniul imobiliar.



„Eu m-am dus în America să nu cânt, nu m-am dus să visez la cai verzi pe pereți, să devin vedetă la Hollywood. M-am dus să nu cânt, să nu mai știe lumea cum mă cheamă. M-am dus să trăiesc o viață normală, fără paparazzi.

Nu știam pe nimeni acolo. Am fost în vizită în 2008 și mi-a plăcut extraordinar de mult New York-ul și am zis că acolo vreau să locuiesc. Am plecat să trăiesc o viață de om normal, să am o relație. Am plecat în 2010, nu aveam pe nimeni, nu aveam prieteni. Mie îmi place să fiu aventurieră.

Am și cântat, românii de acolo când au auzit că sunt acolo am cântat, toată America am cunoscut-o, cântând la comunitatea românească. Apoi, ca să mă susțin financiar, am intrat în imobiliare, îmi place mult domeniul ăsta, a fost ok. Acolo trebuie să faci o școală, așa ai licență” – a mai povestit Anamaria Ferentz.

Anamaria Ferentz, Doug și viața cu șapte copii

Despre Doug și viața ei cu el în SUA, artista are numai lucruri frumoase de spus. Cei doi sunt împreună de trei ani, iar Anamaria Ferentz spune că este fericită cu ceea ce trăiește acum. Doug este mai în vârstă ca ea cu 11 ani, lucrează în afaceri și este cel mai înfocat susținător al artistei.

„Doug este cel mai bun om de pe planeta asta. Să ai un om așa, care să creadă în tine mai mult decât crezi tu și să te suțină, nu neapărat financiar, cât emoțional, sufletește. Ne-am cunoscut prin niște prieteni comuni, ei aveau afaceri împreună. E cu 11 ani mai mare decât mine, are șapte copii din două căsătorii anterioare și sunt tare drăguți. Sunt trei fete, sunt mari, la colegii, la casele lor, și ceilalți patru băieți au între 11 și 15 ani, sunt foarte drăguți.

Suntem împreună de trei ani, facem trei pe 8 mai. Și este un om senzațional. Se ocupă cu afaceri. În Oregon stăm, pe lângă Porland. Nu avem o fermă de animale, cine să mai aibă grijă și de ele că avem o căruță de copii. Vrem să avem măcar un ponei, o vacă, o capră, nu să tăiem, ci să stea acolo, fericiți. Nu ne-am căsătorit, suntem ca și căsătoriți. El a fost adoptat, părinții naturali l-au abandonat la naștere. Amândoi am luat o casă în Oregon, am deschis o firmă și o închiriem” – a mai povestit artista.

