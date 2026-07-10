George Restivan a trecut pragul medicului estetician. Ce intervenție estetică și-a făcut soțul Adrianei Bahmuțeanu

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George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu, a apelat la micropigmentare pentru o schimbare de look. Bărbatul a afirmat că urmează alte proceduri estetice pentru un aspect mai fresh și masculin.

George Restivan a apelat la micropigmentare

George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu, a decis să își îmbunătățească aspectul fizic printr-o transformare neașteptată.

Bărbatul a ales să înceapă procesul de transformare cu o tehnică modernă de înfrumusețare: micropigmentarea. Procedura, care presupune pigmentarea pielii pentru a accentua anumite trăsături faciale, a fost o experiență nouă pentru el, dar nu complet necunoscută.

„Sunt puțin obișnuit cu ceea ce s-a făcut. Nu că am avut făcut înainte, dar pentru că am și tatuaje pe mine și mi-am făcut tatuaje, știu ce înseamnă și durerea, și vindecarea, și cum să ai grijă”, a declarat el în cadrul emisiunii Spynews Live.

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A fost însoțit la clinică de Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu, mereu atentă la detalii, s-a arătat încântată de rezultatul procedurii. Ea consideră că noul look îi conferă partenerului său un aer mai bărbătesc.

„E mai masculin așa”, a afirmat vedeta cu entuziasm.

Dar, pentru cei doi, acest pas este doar începutul unui plan mai amplu de îmbunătățire a imaginii.

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că intenționează să îl sprijine pe George Restivan și în alte direcții estetice. Printre procedurile planificate se numără o blefaroplastie superioară, ajustări cu acid hialuronic și botox, dar și tratamente menite să îi confere un aspect mai proaspăt.

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„Vreau să îi fac o blefaroplastie superioară, vreau să îi fac un pic de acid hialuronic, botox. Un pic de retuș, puțin la riduri. Vreau să îl duc și la perfuzii, eu îmi fac perfuzii săptămânal cu vitamina C și tot felul de lucruri, iar treaba asta m-a pus pe picioare. Vreau să îl duc să îi vopsească barba puțin”, a adăugat jurnalista.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil pe 2 octombrie 2025, într-un moment complicat pentru vedetă, care își pierduse recent mama. Cu toate acestea, cei doi au decis să meargă mai departe cu planurile lor, considerând că oficializarea relației era o etapă firească. Pe lângă transformările estetice, cuplul își dorește să organizeze o nuntă alături de familie și prieteni, consolidându-și astfel povestea de iubire.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu George Restivan și Adriana Bahmuțeanu

Sursă foto: Facebook

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