Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri din culisele televiziunii. Ce se întâmplă în emisiuni când sunt pauze de publicitate

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Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluiri din lumea televiziunii și a mărturisit ce se întâmplă în spatele camerelor, atunci când se ia pauză de publicitate. Prezentatoarea a dat din casă.

Adriana Bahmuțeanu, despre ce se întâmplă când e pauză de publicitate la televizor

Mulți oameni se întreabă ce se petrece în platourile televiziunilor atunci când se ia pauză de publicitate. Curiozitatea a fost satisfăcută de către Adriana Bahmuțeanu, care a dezvăluit că cei de acasă ar trebui să audă discuțiile de pe timpul pauzelor publicitate, nicidecum cele care au loc în fața camerelor de filmat.

Vedeta afirmă că partea interesantă este ce se vorbește când telespectatorii văd reclame și că oamenii ar fi încântați să afle ce fel de cuvinte se rostesc în platourile de televiziune pe timpul cât rulează reclamele.

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Totuși, spune ea, niciun om de televiziune nu va putea povesti discuțiile din studiourile de televiziune, pe timpul reclamelor.

„Ce păcat că televiziunile nu difuzează adevăratul show, care se produce de cele mai multe ori în pauzele de publicitate! Ar fi delicios, șocant, cutremurător și apocaliptic dacă ați auzi ce se vorbește în pauză… Replici bombastice, adevăruri nespuse niciodată public, orgolii nemăsurate și nervi întinși la maxim…

Ăsta e farmecul, până la urmă, al muncii în televiziune, care a născut o lege nescrisă: un adevărat jurnalist nu spune niciodată public ce a auzit în pauza de publicitate! Doar dacă nu se aude prin lavaliere. Dacă ați auzi și voi, v-ați cutremura de râs! Credeți-mă pe cuvânt”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe pagina ei de Instagram.

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Adriana Bahmuțeanu, supărată din cauza relației cu cei doi băieți

Adriana Bahmuțeanu are un mare of: relația cu cei doi băieți ai săi alături de regretatul Silviu Prigoană. Se pare că pe fondul conflictelor îndelungate cu fostul soț, relația vedetei cu cei doi copii a avut de suferit.

Deși încearcă să păstreze legătura și să mențină un dialog, Bahmuțeanu recunoaște că relația, de fapt, nu există.

„Ultima dată mi-am văzut copiii la tribunal. Copiii mei sunt total înstrăinați de mine, din păcate, dar le-am spus și lor când am avut ocazia și am stat de vorbă că sunt singurul lucru bun din relația mea cu tatăl vostru. Eu mi-am dorit foarte mult copii. Nici măcar nu îmi răspund la salut…”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Ea și Silviu Prigoană au avut o relație cu năbădăi și foarte multe despărțiri. Cei doi au horătâr să divorțeze definitiv în 2012. Vedeta a explicat că relația ei cu omul de afaceri a fost una foarte complicată.

„M-a traumatizat atât de tare încât mi-au trebuit ani de terapie ca să mă pot recupera, să-mi recuperez bucățele de suflet pierdute pentru că nu mai știam ce e cu mine. Am suferit ani de zile, am făcut terapie. Nu știu cum am trăit luni de zile cu 1.000 de lei pe lună”, a spus Adriana Bahmuțeanu în trecut.

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