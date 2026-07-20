Postul Tv din România care și-a închis oficial toate emisiunile. Va difuza doar reluări de acum 

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Un post de televiziune din România și-a suspendat activitatea pentru următoarele trei luni, a anunțat unul dintre acționarii companiei. Televiziunea nu se închide definitiv, însă în această perioadă nu va mai produce emisiuni noi. În schimb, pe post vor fi difuzate reluări ale programelor care au fost deja difuzate.

Un post de televiziune și-a suspendat activitatea

Postul de televiziune A7 TV și-a suspendat activitatea începând cu 13 iulie 2026. Decizia este valabilă până la 1 octombrie 2026. În această perioadă, telespectatorii nu vor vedea emisiuni noi, ci doar reluări ale programelor difuzate până acum.

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Marius Creța, acționarul televiziunii, a anunțat că va căuta o soluție pentru ca proiectul să poată continua după această perioadă.

El a transmis decizia printr-un mesaj pe rețelele de socializare și spune că a încercat în repetate rânduri să găsească o soluție pentru ca proiectul să continue, dar nimic nu a funcționat.

„Vă informez că, începând de luni, 13 iulie 2026, activitatea de producţie a A7 TV va fi suspendată integral până la data de 1 octombrie 2026. În această perioadă vom analiza şi vom căuta toate soluţiile posibile pentru continuarea proiectului şi reluarea activităţii”, a spus Marius Creța.

El a transmis colaboratorilor săi că regretă situația, însă în aceste trei luni va face tot posibilul să își reia activitatea cu succes.

„Regret profund că am ajuns în această situaţie. Am depus toate eforturile pentru a găsi o soluţie care să permită continuarea activităţii fără această întrerupere, însă, în acest moment, nu am reuşit să identificăm resursele necesare pentru susţinerea proiectului în perioada următoare”, a mai adăugat el.

Reorganizare a postului de televiziune

A7 TV s-a confruntat și în trecut cu probleme financiare. În martie 2025, postul de televiziune a intrat într-un proces de reorganizare. Atunci, conducerea a redus numărul de angajați, a renegociat salariile și a scos din grilă mai multe emisiuni.

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Marius Creța a explicat că finanțarea primită de la Maurer Imobiliare a fost redusă, iar pentru ca televiziunea să își poată continua activitatea a fost nevoie să scadă cheltuielile.

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