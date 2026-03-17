O televiziune din România se închide după aproape un deceniu de emisie. „Este o situație mai complexă!”

Un proiect televizat lansat în urmă cu aproape un deceniu se pregătește să își stingă definitiv luminile din studio. Emisia urmează să fie oprită, iar Consiliul Național al Audiovizualului va discuta retragerea licenței în următoarea ședință. În spatele acestei decizii se află fondatorul postului, care spune că piața nu mai permite supraviețuirea unei televiziuni independente.

Licența expirată și lipsa documentelor necesare

Televiziunea Canal 33, căci despre ea este vorba, lansată în urmă cu exact nouă ani de jurnalistul Alexandru Răducanu, își încheie activitatea. Postul nu a depus documentația necesară pentru prelungirea licenței la CNA, iar instituția va discuta oficial retragerea acesteia în ședința din 17 martie. Decizia marchează finalul unui proiect media care, în ultimii ani, s-a confruntat cu dificultăți financiare și lipsa unor investitori dispuși să susțină continuarea emisiei.

Conform legislației audiovizuale, orice televiziune trebuie să revină la CNA la fiecare nouă ani pentru a solicita prelungirea licenței. Canal 33 nu a depus însă niciun act, ceea ce obligă Consiliul să constate situația și să retragă licența.

Pe 16 martie s-au împlinit exact nouă ani de la autorizarea emisiei, însă postul nu a făcut demersurile obligatorii pentru a continua activitatea.

Alexandru Răducanu: „Prefer să mă retrag din zona de media”

Potrivit Paginademedia.ro, fondatorul Canal 33 a explicat motivele pentru care nu a mai dorit să continue proiectul. Acesta spune că piața media din România nu mai permite funcționarea unei televiziuni independente de știri.

„Pur și simplu nu am depus documentația. Este o situație mai complexă”, a declarat Răducanu. „Contextul pieței media din România, din păcate, nu permite existența unei televiziuni de știri independente. Consider că am făcut ceea ce trebuie și prefer să mă retrag din zona de media.”

El a subliniat și dificultățile financiare cu care s-a confruntat postul: „Televiziunea a fost o sursă de cheltuieli în toți acești ani. Nici eu nu mai sunt dispus. Contextul economic nu este unul favorabil pentru ca un om de afaceri să investească într-un domeniu care nu este profitabil.”

Citeşte și: Dan Negru, mesaj pentru Cătălin Măruță, după ultimele audiențe ale posturilor de televiziune: „Breasla mea a ajuns la cel mai scăzut nivel de credibilitate”

Citeşte şi: Motivul real pentru care Andreea Raicu a renunțat la televiziune: „Aveam nevoie să mă opresc”

Citeşte şi: Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ultima ediție a emisiunii „La Măruță”: „Televiziunea din România se schimbă, emisiunile de divertisment s-au încheiat”. Ce a postat și Tavi Clonda

Răducanu spune că se va orienta către alte proiecte: „Poate vom mai face conținut, însă orientat către zona comercială, pentru clienți și pentru ce alte activități voi mai face.”

Probleme financiare și încercări eșuate de salvare

Canal 33 a trecut printr-un șir lung de dificultăți. În ultimul an, fondatorul a purtat discuții cu mai mulți investitori pentru preluarea televiziunii, însă niciuna dintre variante nu s-a concretizat. Postul a fost evacuat din sediul inițial și a fost nevoit să se mute într-un nou studio.

De asemenea, televiziunea a primit mai multe amenzi de la CNA, inclusiv în urma colaborării cu Dan Diaconescu.

În decembrie 2025, Răducanu declara că nu va permite preluarea ostilă a proiectului: „Există un singur scenariu în care vom închide: nu voi lăsa proiectul în ghearele unor gangsteri în costume de afaceri, care vor să îl preia pe nimic, prin mijloace ostile. Dacă acest risc va fi unul real, voi prefera să închid curat, eu.”

