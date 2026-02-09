  MENIU  
Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ultima ediție a emisiunii „La Măruță": „Televiziunea din România se schimbă, emisiunile de divertisment s-au încheiat". Ce a postat și Tavi Clonda

Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ultima ediție a emisiunii „La Măruță”: „Televiziunea din România se schimbă, emisiunile de divertisment s-au încheiat”. Ce a postat și Tavi Clonda

.

Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ultima ediție a emisiunii „La Măruță”. Vedeta a precizat că formatul prezentat de Cătălin Măruță reprezenta ultima legătură cu televiziunea făcută „ca pe vremuri”. Ea și-a exprimat recunoștința pentru momentele petrecute în platou și a felicitat întreaga echipă pentru anii de muncă. Iată ce a postat și Tavi Clonda, soțul ei, pe rețelele de socializare!

Gabriela Cristea a transmis un mesaj plin de emoție după ultima ediție a emisiunii „La Măruță” de la PRO TV. Vedeta a marcat finalul unei etape importante în televiziunea din România și a mărturisit că s-a simțit onorată să facă parte din acest proiect. Mai mult, l-a felicitat pe Cătălin Măruță pentru întreaga carieră, considerând că încheierea acestui format reprezintă sfârșitul divertismentului făcut „ca pe vremuri”.

Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ultima ediție a emisiunii „La Măruță”

Gabriela Cristea a reacționat public după difuzarea ultimei ediții a emisiunii prezentate de Cătălin Măruță la PRO TV. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a explicat ce a însemnat acest proiect pentru peisajul media din România.

Prezentatoarea de televiziune consideră că încheierea acestui format marchează finalul unei epoci în divertismentul românesc. Potrivit acesteia, stilul de emisiuni cu care publicul era obișnuit „pe vremuri” trece acum printr-o transformare definitivă.

Gabriela Cristea postare Cătălin Măruță

„De astăzi, televiziunea din România se schimbă, emisiunile de divertisment, așa cum se făceau „pe vremea mea”, s-au încheiat odată cu emisiunea „La Măruță”. Totul merge mai departe, dar parcă se rupe o bucățică din cum se făceau emisiunile „pe vremuri”.

M-am uitat la ultima emisie (inclusiv la pauzele de publicitate, ca să nu pierd nimic) și pot să spun că am fost privilegiată pentru că am avut onoarea să vin ca invitat în această emisiune și chiar să lucrez pentru o perioadă foarte scurtă în decembrie. Echipa merită aplauze la scenă deschisă iar pe tine, Cătălin Măruță, te felicit pentru cele peste 9 000 000 ore de emisie și știu că o să continui să faci lucruri extraordinare. Baftă, dragilor!”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Instagram.

Cum a răspuns Cătălin Măruță

Cătălin Măruță a citit și a confirmat cele spuse de Gabriela Cristea. El i-a mulțumit pentru gândurile bune, menționând totodată că acest drum va continua chiar dacă emisiunea nu se mai difuzează la postul PRO TV.

Prezentatorul de televiziune a oferit rapid un răspuns, arătându-și recunoștința față de aprecierea primită de la colega lui de breaslă.

„Îți mulțumesc din suflet. Pentru cuvinte, pentru prezență, pentru privirea din interiorul meseriei. Au fost ani făcuți cu inimă, alături de oameni care au contat. Mergem mai departe, dar bucățica aceea rămâne”, a răspuns Cătălin Măruță.

Ce a postat și Tavi Clonda

Și Tavi Clonda a publicat un mesaj după încheierea emisiunii „La Măruță” de la PRO TV. El a postat un videoclip din ultima ediție la care a luat parte și a scris un mesaj pentru Cătălin Măruță și întreaga echipă a show-ului.

„Ultimele imagini ale noastre din culisele emisiunii „La Măruță”, emisiune care azi și-a închis porțile… Ușor, ușor se duc toate emisiunile de divertisment… Pentru mine e trist, dar mergem mai departe! Felicitări Cătălin și întregii echipe pentru cei 18 ani!”, a scris artistul pe Facebook.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

