Cătălin Măruță, cu lacrimi în ochi în ultima ediție „La Măruță”: „A fost mai mult decât un proiect, a fost parte din viața mea”

Adelina Duinea
.  Actualizat 06.02.2026, 17:06

Cătălin Măruță și-a luat rămas-bun de la telespectatori pe 6 februarie 2026, în ultima ediție „La Măruță”. Vizibil emoționat, prezentatorul a mulțumit pentru 18 ani de sprijin și momente memorabile alături de echipa sa.

Cătălin Măruță încheie astăzi, 6 februarie, un capitol important din viața sa și din istoria televiziunii românești. Ultima ediție a emisiunii „La Măruță” a fost un adevărat spectacol al emoțiilor, în care prezentatorul, colegii și cei dragi lui au rememorat cele mai frumoase momente din cei 18 ani de emisiune.

„Se spune că un prezentator nu-și cunoaște telespectatorii, eu vreau să vă contrazic și să vă spun că eu vă cunosc. Te cunosc Alexandru, și pe tine Miruna, care știu că te uiți cu o cană de ceai de pe canapeaua ta la emisiune. Te știu și pe tine, Andrei, care ai crescut cu emisiunea asta și astăzi ești tată. Te știu și pe tine, Emilia, care ne-ai avut porniți pe televizorul din sufragerie ca pe prietenii tăi. Și îl știu și pe Titel din Timișoara, care știu că ai râs și plâns aici cu noi. Oameni buni vă cunosc pentru că timp de 18 ani ne-am întâlnit zi de zi la aceeași oră, cu aceleași emoții, în același vieți.

V-am simțit bucuriile, pierderile, speranțele. Poate nu ne-am strâns mâna niciodată, dar ne-am atins sufletele. Astăzi nu se termină doar o emisiune, astăzi se oprește un ritual. Dacă aș putea, v-aș spune fiecăruia pe nume, dar o să vreau să vă spun doar atât… Vă mulțumesc că m-ați lăsat să intru în casele voastre, că m-ați primit ca pe unul de-al vostru și, chiar dacă emisiunea La Măruță se încheie, știți că prietenia noastră nu va da generic de final. Vă mulțumesc mult de tot!”, a fost discursul de final al lui Cătălin Măruță, spus cu lacrimi în ochi și vocea tremurată.

Marius Manole și Alexandru Ciucu, declarații cu lacrimi în ochi

Într-o atmosferă încărcată de nostalgie, Măruță a vorbit publicului despre impactul show-ului asupra lui, mărturisind cu lacrimi în ochi: „Am crescut împreună cu voi, telespectatorii noștri, invitații noștri și cu echipa din spatele camerelor de filmat. Această emisiune a fost pentru mine mai mult decât un proiect, a fost parte din viața mea și, sunt convins, și din viața multora dintre voi”.

Finalul emisiunii nu a fost doar despre despărțire, ci și despre celebrarea succesului. Cătălin a subliniat că emisiunea a acumulat nu mai puțin de nouă milioane de minute de transmisii live, o performanță remarcabilă calculată chiar de fiul său, David Măruță. De-a lungul anilor, „La Măruță” a fost gazda unor momente care au scris istorie: de la prezența actorului Eric Braeden, actorul care l-a jucat pe Victor Newman din „Tânăr și neliniștit”, până la apariția celui mai înalt om din lume în platoul emisiunii.

În ediția de adio, actorul Marius Manole, primul invitat al zilei, și-a exprimat emoțiile prin lacrimi, povestind despre cei 18 ani în care emisiunea a fost un punct de referință. Măruță a ținut să le mulțumească tuturor celor care au fost alături de el, inclusiv echipei din platou, subliniind că acest proiect a fost mai mult decât televiziune – a fost o parte din viața lor. Alexandru Ciucu, colaborator al emisiunii timp de un an, nu și-a putut ascunde emoțiile în fața camerelor, declarând că „La Măruță” a fost o experiență unică.

„«La Măruță» se termină în două ore, dar eu voi rămâne întotdeauna prietenul vostru”

Show-ul a oferit și momente de bucurie, cum ar fi felicitarea unui membru al echipei care urmează să devină tată. Prezentatorul a anunțat în direct că acesta va avea o fetiță, aducând zâmbete și optimism în mijlocul emoțiilor.

Andra, soția lui Măruță, a fost prezentă pentru a-l susține și s-a emoționat la rândul ei, văzând live momentele iconice care au definit emisiunea. Cu aceeași căldură care i-a caracterizat de-a lungul timpului, Cătălin le-a spus telespectatorilor: „Să mai stăm împreună, să mai râdem, să mai trăim fiecare clipă, pentru că «La Măruță» se termină în două ore, dar eu voi rămâne întotdeauna prietenul vostru”.

Foto: Instagram

