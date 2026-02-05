Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, la un pas de divorț: „Eu eram de vină”

Gabi Tamaș, fost fotbalist și concurent la Survivor România 2026, a vorbit despre momentele dificile din căsnicia cu soția lui, Ioana. În 20 de ani împreună, cuplul s-a confruntat de mai multe ori cu ideea divorțului.

Gabi Tamaș și soția lui, Ioana, la un pas de divorț de mai multe ori

Gabi Tamaș a vorbit deschis despre provocările din căsnicia cu Ioana Tamaș, partenera lui de peste 20 de ani. În podcastul moderat de Bursucu, sportivul a recunoscut că mariajul lor nu a fost lipsit de încercări grele și că au existat momente în care s-au gândit la divorț. „Da, au fost mai multe. Eu eram de vină. Certurile sunt normale într-o căsnicie”, a mărturisit el, citat de Spynews.

Căsătoriți din 2012, Gabi și Ioana Tamaș au împreună o fiică, Selena, în jurul căreia își concentrează toată atenția și dragostea. Deși au trecut prin momente dificile, cei doi au reușit mereu să își rezolve problemele, punând pe primul loc familia. „Ioana a vrut de multe ori să ajungem la notar”, a adăugat fostul internațional român, subliniind că nicio relație nu este lipsită de provocări.

Cum a început povestea de dragoste dintre Gabi și soția lui

Gabi și Ioana Tamaș formează un cuplu de peste 20 de ani și sunt căsătoriți din anul 2012. Cei doi se cunosc încă din adolescență, iar împreună au o fiică, Selena. „Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani (el avea 20 – n.red.). Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenție”, spunea Ioana Tamaș în urmă cu mai mult timp, la Antena Stars.

În momentul de față, Gabi Tamaș participă la show-ul Survivor în echipa Faimoșilor, dar chiar înainte de plecarea în Republica Dominicană, acesta a oferit detalii sincere despre viața personală și despre eforturile pe care le face pentru a îmbunătăți relația cu soția sa. Fostul câștigător de la „Asia Express” a subliniat că diferența într-o căsnicie o face dorința de a depăși obstacolele împreună.

