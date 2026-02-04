Cadoul de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a făcut lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine”

Răzvan Bănică a primit un cadou de nu mai puțin de 18.000 de euro de la soția lui, Sandra Izbașa. Descoperă în rândurile de mai jos despre ce obiect este vorba.

Cadoul de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a făcut lui Răzvan Bănică

În ediția Power Couple România din 3 februarie, Sandra Izbașa a dezvăluit că i-a făcut un cadou de 18.000 de euro soțului ei. Este vorba despre un ceas pe care actorul nu îl poartă pentru a nu atrage atenția.

„Nu e un lucru cu care să ne lăudăm, drept dovadă că nici nu îl port. L-am purtat într-o vacanță în Praga pentru prima dată și mă opreau oamenii. Nu îmi venea să cred. Se uitau oamenii ca la filme străine și am zis că îl las în cameră”, a explicat Răzvan Bănică, la Power Couple.

Tot la capitolul cadouri, cuplul mai are o anecdotă dinainte de a se logodi. Pentru a face momentul și mai spectaculos, actorul i-a oferit soției lui o cutie cu jucării sexuale înainte de a o întreba dacă vrea să-și petreacă restul vieții alături de el.

„Îmi propusesem să o cer în căsătorie, dar nu puteam să îi dau direct inelul, așa că am dus-o pe o pistă falsă și i-am cumpărat o mare cutie, cu fundă cu tot ce trebuie. Când a desfăcut-o era un set de obiecte sexuale, cu care aproape că mi-a dat în cap, s-a enervat. Sunt convins că și ceilalți colegi, sau mulți dintre ei, au acasă cutia cu surprize”, a declarat Răzvan Bănică, la Power Couple.

Cum a început povestea de iubire dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează un cuplu de cinci ani. Cei doi s-au căsătorit civil în vara anului 2021, iar relația lor a fost făcută publică în decembrie 2020, chiar de Crăciun, când Răzvan a cerut-o în căsătorie pe fosta campioană olimpică.

După retragerea din gimnastică, Sandra s-a apropiat de lumea actoriei, iar această pasiune comună i-a adus împreună. Răzvan a fost sprijinul ei în tranziția de la sport la scenă, iar aparițiile lor publice au fost mereu discrete, dar pline de eleganță.

