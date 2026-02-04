Cadoul de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a făcut lui Răzvan Bănică: „Se uitau oamenii ca la filme străine”

În ediția Power Couple România din 3 februarie, Sandra Izbașa a dezvăluit că i-a făcut un cadou de 18.000 de euro soțului ei. Este vorba despre un ceas pe care actorul nu îl poartă pentru a nu atrage atenția.
„Nu e un lucru cu care să ne lăudăm, drept dovadă că nici nu îl port. L-am purtat într-o vacanță în Praga pentru prima dată și mă opreau oamenii. Nu îmi venea să cred. Se uitau oamenii ca la filme străine și am zis că îl las în cameră”, a explicat Răzvan Bănică, la Power Couple.
Tot la capitolul cadouri, cuplul mai are o anecdotă dinainte de a se logodi. Pentru a face momentul și mai spectaculos, actorul i-a oferit soției lui o cutie cu jucării sexuale înainte de a o întreba dacă vrea să-și petreacă restul vieții alături de el.
„Îmi propusesem să o cer în căsătorie, dar nu puteam să îi dau direct inelul, așa că am dus-o pe o pistă falsă și i-am cumpărat o mare cutie, cu fundă cu tot ce trebuie. Când a desfăcut-o era un set de obiecte sexuale, cu care aproape că mi-a dat în cap, s-a enervat. Sunt convins că și ceilalți colegi, sau mulți dintre ei, au acasă cutia cu surprize”, a declarat Răzvan Bănică, la Power Couple.
Cum a început povestea de iubire dintre Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează un cuplu de cinci ani. Cei doi s-au căsătorit civil în vara anului 2021, iar relația lor a fost făcută publică în decembrie 2020, chiar de Crăciun, când Răzvan a cerut-o în căsătorie pe fosta campioană olimpică.
După retragerea din gimnastică, Sandra s-a apropiat de lumea actoriei, iar această pasiune comună i-a adus împreună. Răzvan a fost sprijinul ei în tranziția de la sport la scenă, iar aparițiile lor publice au fost mereu discrete, dar pline de eleganță.
Foto: Instagram; Antena 1
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.