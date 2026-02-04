De la ce a pornit scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Cele două și-au dat săgeți; „Fată, ce ți-am făcut?”

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi sunt la cuțite, însă puțini știu de la ce a pornit întreg scandalul dintre cele două influencerițe de peste Prut. Rivalitatea dintre cele două a ieșit la iveală după ce Bostănică a făcut câteva declarații în podcastul lui Cătălin Măruță. Pe de altă parte, Iuliana Beregoi s-a ferit să vorbească prea mult despre rivala ei.
„A zis „Şi eu o urăsc pe Andreea Bostănică” și eram fată, ce ți-am făcut? Înțeleg că este greu să treci peste orgoliu și înțeleg că este greu să accepte că nu mai suntem de același nivel și că mai are mult de muncit ca să ajungă la nivelul meu și la activitatea mea și la urmăritorii mei. Dar vreau să îți spun că ești o fată minunată, frumoasă și chiar trebuie să ai încredere în tine. Nu trebuie să te compari, să ai această rivalitate.”
Tânăra a spus că rivalitatea a pornit de când ea avea 13 ani, însă abia târziu și-a dat seama despre ce era vorba.
„Poți să ai rivalitate, dar cu oamenii de statutul tău. Adică nu cu mine. Cu mine ai avut rivalitate poate când aveam 13 ani, pe care eu nu am simțit-o. Eu credeam că suntem cunoscute, suntem colege, prietene, așa… Dar, na, asta este altceva.”
Iuliana Beregoi, întrebată dacă e invidioasă pe Andreea Bostănică
Declarațiile Andreei Bostănică au venit după ce Iuliana Beregoi a vorbit despre colega ei la mai multe emisiuni în car5e a fost invitată. În plus, la Detectorul de minciuni al lui Selly, cântăreața a fost întrebată dacă a simțit vreodată invidie față de succesul colegei sale.