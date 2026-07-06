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Emilie Kiser, însărcinată la un an de când fiul ei a murit înecat în piscină: „O rază de lumină în unele dintre cele mai întunecate zile ale noastre”.

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Emilie Kiser, influencerița care a trecut printr-o tragedie de nedescris în 2025, când fiul său de 3 ani s-a înecat în piscina familiei din Arizona, a dat de curând o veste emoționantă: este din nou însărcinată.

Emilie Kiser, însărcinată la un an de când și-a pierdut fiul

Anunțul sarcinii a fost făcut pe Instagram, acolo unde Emilie Kiser a împărtășit prima imagine a burticii de gravidă, însoțită de un mesaj plin de emoție: „Suntem atât de recunoscători și de fericiți să anunțăm că în familia noastră va mai apărea un copil. Această veste pare atât de ireală și a fost deja o rază de lumină în unele dintre cele mai întunecate zile ale noastre”.

emilie kiser insarcinataIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Influencerița a ținut să sublinieze că prioritățile familiei rămân intimitatea și liniștea, iar detaliile despre această etapă vor fi împărtășite cu moderație.

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Fiul de 3 ani al influenceriței a murit înecat

În mai 2025, fiul cel mare al lui Emilie și al soțului ei, Brady, și-a pierdut viața după un accident tragic. Copilul, lăsat nesupravegheat în curte timp de aproximativ 10 minute, a căzut în piscină și a fost găsit după 7 minute în apă.

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Deși medicii au făcut tot posibilul, micuțul a murit la șase zile după incident. În acea perioadă, Emilie Kiser tocmai devenise mamă pentru a doua oară, fiica sa având doar cinci săptămâni.

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Pentru a face față durerii imense, cei doi părinți au apelat la consiliere psihologică.

„Trauma pe care am trăit-o ne-a schimbat pentru totdeauna, dar am ales să ne sprijinim unul pe altul și să găsim puterea de a merge mai departe”, a declarat Emilie Kiser.

Acum, la mai bine de un an de la tragedie, anunțul noii sarcini a adus un val de mesaje de susținere din partea urmăritorilor Emiliei.

„Acest copil a adus deja atât de multă speranță și bucurie în casa noastră și prețuim fiecare clipă petrecută împreună”, a adăugat influencerița.

Sursă foto: Instagram

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