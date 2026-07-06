Emilie Kiser, însărcinată la un an de când fiul ei a murit înecat în piscină: „O rază de lumină în unele dintre cele mai întunecate zile ale noastre”.

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Emilie Kiser, influencerița care a trecut printr-o tragedie de nedescris în 2025, când fiul său de 3 ani s-a înecat în piscina familiei din Arizona, a dat de curând o veste emoționantă: este din nou însărcinată.
Emilie Kiser, însărcinată la un an de când și-a pierdut fiul
Anunțul sarcinii a fost făcut pe Instagram, acolo unde Emilie Kiser a împărtășit prima imagine a burticii de gravidă, însoțită de un mesaj plin de emoție: „Suntem atât de recunoscători și de fericiți să anunțăm că în familia noastră va mai apărea un copil. Această veste pare atât de ireală și a fost deja o rază de lumină în unele dintre cele mai întunecate zile ale noastre”.
În mai 2025, fiul cel mare al lui Emilie și al soțului ei, Brady, și-a pierdut viața după un accident tragic. Copilul, lăsat nesupravegheat în curte timp de aproximativ 10 minute, a căzut în piscină și a fost găsit după 7 minute în apă.