Victoria Lungu, critici dure la adresa fiicei sale, Valerie: „Adu-ți aminte că ai avut și momente frumoase în viață”

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Relația dintre Valerie Lungu și mama sa, Victoria, s-a deteriorat din nou. Declarațiile influenceriței despre copilărie au stârnit reacții dure din partea mamei, care susține că Valerie ignoră momentele frumoase din trecut.

Victoria Lungu, critici dure la adresa fiicei sale

Relația dintre Valerie Lungu și mama ei, Victoria Lungu, continuă să fie marcată de tensiuni și declarații controversate. Recent, mama influenceriței a reacționat dur pe rețelele de socializare, după ce Valerie a vorbit despre copilăria ei în cadrul unui podcast.

Conflictele dintre Valerie Lungu și mama sa nu sunt o noutate. Acum câțiva ani, influencerița a luat decizia de a o da afară din casă, iar relația lor a rămas rece pentru o perioadă îndelungată. Totuși, timpul a adus o aparentă împăcare, cele două petrecând clipe frumoase împreună în vacanțe. Însă armonia nu a durat, iar discuțiile tensionate au revenit în prim-plan.

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Valerie Lungu, despre relația cu mama ei

În cadrul unui podcast, Valerie Lungu a vorbit deschis despre relația cu mama ei, precizând că își dorește să-și exprime punctul de vedere, fără intenția de a provoca ură.

„Eu o iubesc în continuare pe mama mea, chiar dacă a făcut o greșeală, două, trei. Toți suntem oameni și toți greșim la un moment dat, în viață”, a declarat influencerița.

Cu toate că își recunoaște afecțiunea față de mama sa, Valerie a menționat că, pentru moment, nu i-a trimis o invitație la nunta sa cu Alex, logodnicul său.

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Victoria Lungu ripostează

Mama influenceriței, cântăreața Victoria Lungu, nu a rămas indiferentă la afirmațiile fiicei sale. Ea a folosit TikTok pentru a exprima dezamăgirea față de percepția Valeriei asupra trecutului lor.

„Întrebarea mea este: de ce copiii când încep să aibă un pic de bani și să meargă înainte, uită de unde au pornit? De bunicii care i-au crescut, de verile la țară, de iazul în care s-au scăldat, de rățuștele pe care le-au crescut, de sapa cu care au mers la prășit alături de bunici. De ce să mergi să povestești doar de rău? Oare până la 32 de ani, nu ai avut nimic bun în viața ta?”, a întrebat ea într-un mesaj video.

Victoria Lungu a subliniat faptul că Valerie a avut parte de o familie iubitoare și a fost crescută cu dragoste de bunica sa. Totodată, cântăreața a declarat că este nemulțumită de faptul că fiica sa scoate în evidență doar momentele dificile.

„Dacă a fost atât de rău, oare de ce ai stat lângă o mamă atât de mult? Asta este întrebarea mea! Bunica care te-a crescut cu atât drag, atâtea momente frumoase în viața ta pe care le-ai avut, oare de ce vorbești doar de rău? Adu-ți aminte că ai avut și momente frumoase în viață”, a spus Victoria Lungu în mediul online.

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Sursă foto: Instagram

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