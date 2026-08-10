Dan Giuvelic, logodnicul Paulei Chirilă, mesaj pentru cei care le critică relația: „Fiecare primește ce aruncă în Univers”

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Paula Chirilă (51 ani) și Dan Giuvelic (36 ani) au împărtășit momente din vacanța lor în Grecia, dar au fost surprinși de valul de comentarii răutăcioase din mediul online. Bărbatul a răspuns criticilor într-un mesaj pe Instagram.

Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj pentru cei care le critică relația

Paula Chirilă și Dan Giuvelic demonstrează că iubirea nu ține cont de vârstă, iar relația lor strălucește de fericire și momente memorabile. Cei doi îndrăgostiți nu ezită să împărtășească bucuria lor cu fanii din mediul online, iar recent, fotografiile din vacanța lor în Grecia au făcut deliciul urmăritorilor. Totuși, alături de aprecieri, au apărut și comentarii răutăcioase, lucru ce l-a determinat pe Dan să răspundă public.

Dan Giuvelic a ales să își exprime gândurile printr-un videoclip publicat pe Instagram, unde a vorbit deschis despre reacțiile negative primite.

Partenerul actriței a fost uimit de valul de critici venite din partea unor persoane care nu îi cunosc și care nu au nicio legătură cu viața lor.

„Am simțit nevoia să fac un video referitor la postarea pe care a făcut-o Paula, în care a pus niște poze cu noi doi din concediu. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au lăsat mesaje drăguțe… Noi suntem fericiți și ne bucurăm unul de celălalt”, a spus Dan Giuvelic în mesajul său de pe Instagram.

Cu toate acestea, numărul mare de comentarii critice l-a lăsat pe logodnicul actriței fără cuvinte.

„Eu îmi trăiesc viața cum știu eu, cum pot, cum vreau, cum cred, cum ar trebui să o facă fiecare dintre noi. Nu cred că e nimeni în măsură să decidă ce e mai bine și ce e mai rău pentru altul”, a adăugat el, subliniind că fiecare ar trebui să fie liber să facă propriile alegeri fără a fi judecat.

În ciuda răutăților, Dan Giuvelic a arătat o atitudine pozitivă: „Eu cred în karma. Fiecare primește ce aruncă în Univers! Așa că le mulțumesc și celor care au jignit”.

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Cum a început relația Paulei Chirilă cu Dan Giuvelic

Relația dintre Paula Chirilă și Dan Giuvelic a început cu un declic de chimie și s-a transformat, în timp, într-o poveste de iubire solidă. Cei doi sunt logodiți, iar povestea cererii în căsătorie este una cu adevărat de poveste.

După două luni de căutări, bărbatul a găsit inelul perfect într-un magazin din Pitești, moment ce a marcat începutul unui plan romantic.

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„Am luat inelul, după care m-am gândit cum să fac. Am căutat o cameră de hotel, șampanie, flori”, a povestit Dan Giuvelic în cadrul emisiunii „Furnicuțele”.

Actrița, cunoscută pentru energia și carisma sa, nu a bănuit nimic, crezând că totul este doar o surpriză romantică. Diferența de vârstă de 15 ani dintre cei doi nu a fost niciodată un impediment pentru dragostea lor, iar acum se bucură împreună de fiecare moment, împărțind aceste clipe și cu admiratorii lor de pe rețelele sociale.

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Sursă foto: Instagram

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