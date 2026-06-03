Paula Chirilă a fost cerută de soție. Cum arată inelul de logodnă primit de actriță

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Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Dan. Actrița, surprinsă de momentul spontan, a primit un inel superb, ales pe gustul ei. Ce doi au vorbit și despre nuntă, care se anunță a fi una restrânsă, cu familia și prietenii apropiați.

Paula Chirilă, cerută în căsătorie

Paula Chirilă, cunoscuta actriță și prezentatoare TV, a trăit recent un moment de neuitat: cererea în căsătorie din partea partenerului său, Dan. Deși relația lor evoluează frumos de ceva timp, Paula mărturisește că nu se aștepta la acest gest surprinzător.

„Eu am acceptat cu surprindere. Nu mă așteptam. Relația evoluează frumos (…) A fost un moment spontan”, a declarat ea în cadrul emisiunii Spynews TV.

Dan a reușit să o impresioneze cu o bijuterie deosebită, un inel care reflectă pe deplin stilul și preferințele Paulei Chirilă.

Actrița a subliniat că partenerul său a ținut cont de dorințele ei, ceea ce face întreaga experiență cu atât mai emoționantă. Acest pas important vine într-un moment în care amândoi, având în vedere experiențele anterioare de căsnicie și divorț, nu mai puneau accent pe formalități.

„Nu mai sunt în punctul în care să mai cred în acte (…) Noi am trecut amândoi prin căsnicie, știm cum e”, a explicat Paula CHirilă, adăugând că tocmai spontaneitatea cererii a făcut totul cu atât mai special.

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Primele declarații despre nuntă

Cât despre nuntă, vedeta a dezvăluit că nu au stabilit încă data marelui eveniment, dar își dorește ceva restrâns, intim, doar cu familia și cei apropiați.

„O să fie ceva foarte restrâns, cu familia (…) Nu ne trebuie nuntă cu dar. Abia ce s-a întâmplat cererea, e prea devreme, poate la vară sau la toamnă”, a spus Paula Chirilă, menționând că preferă un eveniment în aer liber și într-un sezon plăcut, fără temperaturi extreme.

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Lista invitaților, deși încă în lucru, numără deja 60 de persoane. Actrița nu a ales încă nașii și nu este sigură dacă vor organiza doar cununia civilă sau și cea religioasă.

„Încă nu (n.r. dacă și-au ales nașii) (…) Mai este timp (…) O să vedem cum vor decurge lucrurile până atunci, o să hotărâm de comun acord”, a adăugat ea.

Cert este că evenimentul va reflecta armonia și iubirea care îi leagă pe cei doi, după cum subliniază Paula Chirilă: „Avem o relație foarte frumoasă și cu multă iubire (…) E greu să nu îl placi, e un om extraordinar”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată inelul de logodnă primit de Paula Chirilă

Sursă foto: Captură video, Facebook

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