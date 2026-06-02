Cu cât o plătește Mihai Trăistariu pe camerista lui de la mare: „I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026”

Mihai Trăistariu a dezvăluit cu cât o plătește pe camerista care se ocupă de garsonierele lui de la Mamaia. Artistul i-a mărit salariul cu 500 de lei anul acesta.

Ce salariu are camerista de la mare a lui Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu deține opt imobile la Constanța, în unul locuiește, iar pe celelalte șapte le închiriază. Pentru minivacanța de Rusalii, artistul a cerut turiștilor 250 de lei pe noapte, iar tariful va crește la 350 de lei în lunile de vară. Solistul a dezvăluit recent cu cât o plătește pe camerista care lucrează pentru el de șapte ani.

„Am o cameristă de vreo șapte ani, i-am tot majorat salariul în fiecare an, căci toate s-au mai scumpit. I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026. Și m-am ținut de cuvânt, i-am mărit salariul”, a declarat el, potrivit Libertatea. Salariul acesteia a crescut de la 2.500 de lei în 2025, la 3.000 de lei în prezent, pentru 2-3 ore de muncă pe zi.

Ce încasări are Mihai Trăistariu din chiriile de la mare

Artistul a subliniat că oferă condiții de muncă excelente, inclusiv carte de muncă, și că relația profesională dintre cei doi este una armonioasă. Deși prețurile de închiriere nu au crescut semnificativ, Trăistariu a ales să-și susțină angajata cu o majorare salarială, considerând-o „o femeie harnică” și dorindu-și ca aceasta să rămână în echipa sa.

În 2025, Mihai Trăistariu anunța că încasările sale din închirieri ajung la 50.000 de euro pe an.

