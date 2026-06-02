Octavian Ursulescu, dezvăluiri despre Sanda Țăranu, după ce a murit: „Mă invitase în căsuța ei din Breaza”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Fosta prezentatoare TVR Sanda Țăranu, a decedat și a fost înmormântată luni, pe 1 iunie 2026. Trecerea în neființă l-a îndurerat pe Octavian Teodorescu, bunul ei prieten. Acesta a făcut dezvăluiri despre jurnalistă, inclusiv o promisiune pe care aceasta i-o făcuse înainte să moară, dar și motivul pentru care ea demisionase din TVR, după zeci de ani de muncă.

Octavian Ursulescu, dezvăluiri despre promisiunea făcută de către Sanda Țăranu

Octavian Ursulescu și Sanda Țăranu erau prieteni buni. Amfitrionul de evenimente a fost extrem de trist să audă că jurnalista a murit. Mai mult, ea îl invitase la casa ei din Breaza și acesta plănuia să meargă să îi vadă căsuța de acolo.

El a vorbit despre soțul regretatei jurnaliste, care a murit și el și căruia Sandei Țăranu i-a dedicat două cărți.

„Am fost bun prieten cu ea, am vizitat-o, nu o dată, în apartamentul ei de lângă Piața Dorobanți. În vara aceasta plănuiam să ajung la Breaza, mă invitase să-i văd căsuța de acolo, pe care o transformase într-un adevărat muzeu, dedicat în special regretatului ei soț, tenorul Nicolae Țăranu, care a fost o mare vedetă a teatrului de operetă.

Citește și: Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu. Mesajele îndurerate ale celor care au iubit-o: „Un omagiu doamnei care a înfrumusețat istoria TVR”

I-a legat o mare dragoste, de altfel Sanda i-a dedicat două cărți apărute la Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor. Acum 2 ani am fost alături de ea la sala „Luceafărul„ la Gala „Seniori de colecție” dedicată ei, pentru ca în ianuarie în acest an să fim din nou pe aceeași scenă, tot acolo, la lansarea impresionantului volum „25 de Seniori de Colecție ai României” scrisă de Alexandra Dobre și Oana Georgescu”, a declarat Octavian Ursulescu pentru Click!

De ce s-a retras în plină glorie din TVR

Octavian Ursulescu a vorbit despre Sanda Țăranu, spunând că în ciuda vârstei înaintate, ea își păstrase umorul și energia.

Citește și: De ce nu a avut Sanda Țăranu copii

„Era la fel de sclipitoare, plină de umor, prietenoasă cu toată lumea…Evident, nu am cunoscut-o în perioada ei de glorie, când era crainică a TVR. Era de fapt actriță, chiar dacă n-a jucat teatru. Rolul crainicului era pe atunci capital”, spune Ursulescu.

El a continuat spunând că aceasta i-a povestit că și-a dat demisia din TVR în plină glorie, pentru că era deranjată de anumite aspecte din Televiziunea Română.

„l făcea legăturile între diversele momente din program, anunțându-le, cu foaia în față, neexistând firește prompterul de azi. Mi-a povestit că pur și simplu s-a retras în plină glorie, deranjată de anumite aspecte din TVR. Mai târziu însă a revenit, ca moderatoare a unei emisiuni despre pensionari, „50+” parcă, fiind același amfitrion inteligent și șarmant.

Sanda Țăranu a fost o legendă a televiziunii, încă de pe vremea când sediul TVR era în str. Moliere, într-un mic studio unde am filmat și eu, copil fiind, la o întâlnire cu poetul Marcel Breslașu. Amintiri, amintiri despre o epocă apusă…”, a spus Octavian Ursulescu.

Urmărește-ne pe Google News