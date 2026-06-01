Un înger din marmură albă veghează mormântul Teodorei Marcu, tânăra ucisă în mai 2025. La un an de la tragedie, familia îi cinstește memoria cu un loc de veci ce simbolizează iubirea și durerea nesfârșită.

Imagini cu mormântul Teodorei Marcu, la un an de când a fost ucisă

Pe 31 mai 2026, România a comemorat un an de la pierderea tragică a Teodorei Marcu. La doar 23 de ani, însărcinată în șase luni, Teodora a fost împușcată mortal de un bărbat care o hărțuia de mai mulți ani, în timp ce își ținea în brațe fetița de 3 ani în brațe. Pierderea ei a lăsat o rană adâncă în inimile celor care au iubit-o.

Fotoreporterii WOWbiz au vizitat mormântul tinerei la un an de la tragedie, descoperind un loc de veci transformat într-un sanctuar al amintirilor. Aici, familia a ridicat un cavou impresionant din marmură albă, vegheat de sculptura unui înger. Vezi imaginile aici!

Fotografia Teodorei, încadrată într-o inimă, continuă să zâmbească celor care vin să îi aducă un omagiu. Deasupra pietrișului alb care înconjoară mormântul înfloresc flori vii, atent îngrijite, iar buchete de trandafiri roșii și crizanteme albe sunt așezate cu grijă la căpătâiul ei.

Cuvintele gravate pe marmura albă sunt un alt mod prin care familia își exprimă durerea și iubirea nemărginită pentru Teodora. „Ochii tăi pun cerul între ghilimele” și „Un înger cu aripile crescute înăuntru” sunt doar două dintre inscripții. La baza cavoului, un alt mesaj lasă o amprentă profundă: „O floare culeasă de acasă rămâne veșnic parfumul în inimile noastre”.

Alex Marcu, dezvăluiri rare despre viața lui, la un an de la moartea Teodorei Marcu

Alex Marcu, soțul Teodorei și tatăl fiicei lor, Emma, vorbit deschis despre lupta sa zilnică cu durerea. „Lucrez cu doi psiholog”, a declarat acesta, într-un interviu pentru Spynews. Alex mărturisește că își regăsește echilibrul în activitățile zilnice și în munca sa artistică. „Rutina, rutina mă ajută, spectacolele. Cea mică este ok, în mare, îi place foarte mult să picteze. Și eu sunt ok, nu am alte posibilități”, a declarat el.

Alex își concentrează întreaga energie asupra fiicei sale, încercând să-i ofere un viitor cât mai luminos. „De când s-a întâmplat, fetița face săptămânal terapie. Psihologul mi-a spus că, ușor, ușor, acceptă”, a explicat Alex, adăugând că micuța beneficiază de terapie prin joc cu nisip (Sandplay), recunoscută pentru efectul său benefic în eliberarea tensiunilor emoționale.

Teodora Marcu avea doar 23 de ani și era însărcinată cu al doilea copil când a fost ucisă în plină stradă, într-un complex rezidențial de lângă București, în timp ce își ținea de mână fetița de trei ani.

Criminalul, Robert Lupu, un fost partener cu mult mai în vârstă decât ea, a recurs la acest gest extrem după ce a hărțuit-o ani de zile, ignorând apelurile repetate ale victimei către autorități. La scurt timp după crimă, bărbatul s-a sinucis.

Foto: Instagram; Facebook

