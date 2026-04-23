Nicușor Dan a promulgat Legea pentru prevenirea femicidului. Declarația sa transmite un mesaj clar: siguranța femeilor nu mai poate fi tratată ca un subiect secundar, ci devine o prioritate reală pe agenda publică.

Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea pentru prevenirea femicidului

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced. Într-o declarație pe pagina sa de Facebook, liderul de stat a explicat că noua reglementare pune accent atât pe sancțiuni mai dure pentru agresori, cât și pe prevenție.

„Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice.

De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice”, a declarat Nicușor Dan.

„Salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen”

Președintele a salutat și implicarea parlamentarilor, evidențiind importanța colaborării instituționale în combaterea acestui fenomen. Inițiativa legislativă arată că există voință politică pentru a aborda frontal violența împotriva femeilor, dar și responsabilitatea de a implementa eficient măsurile adoptate.

„Salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun. Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie”, a mai spus președintele.

„Este un pas deosebit de important”

Promulgarea acestei legi marchează începutul unei noi etape: una în care siguranța femeilor devine o responsabilitate colectivă. Este un moment care poate redefini modul în care societatea românească răspunde la violență și abuz, punând accent pe prevenție, educație și solidaritate.

„Este un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor, dar și către o justiție mai eficientă, mai umană, care nu doar sancționează dur agresorii, ci înțelege și previne activ suferința celor mai vulnerabili dintre noi”, a concluzionat Nicușor Dan.

Foto: Facebook

